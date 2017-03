“Gái nhảy” Minh Thư: “Trong lòng tôi vẫn còn một hình bóng…”

“Lặn” một hơi dài sau “Mùa chim én xôn xao”, không đóng phim, không xuất hiện trên báo chí, chị đã làm những gì?

Sau phim Mùa chim én xôn xao, tôi đi diễn luôn 6 tháng bên nước ngoài. Khi về Việt Nam, tôi cũng chưa tham gia thêm bộ phim nào cả. Tôi không thích những vai lặp lại nên không nhận lời.

Thời gian này tôi rất bận rộn với công việc đi hát, làm chương trình gây quĩ từ thiện cho Đài truyền hình và tham gia chấm thi tuyển diễn viên điện ảnh “Ngôi sao ngày mai”. Hơn nữa, tôi cũng muốn tập trung vào công việc thu âm, chuẩn bị ra mắt album vol 2.

Vắng bóng hoàn toàn ở hai mùa phim Tết trước, liệu phim Tết năm nay, khán giả có được tái ngộ “Gái nhảy” Minh Thư?

Có lời mời nhưng vai lớt phớt, tôi chưa ưng lắm nên từ chối khéo. Tôi đang chờ đợi một vai diễn hoàn toàn khác lạ với mình.

Có ý kiến cho rằng, một số vai diễn sau này của chị hiền lành, mờ nhạt, không đủ hâm nóng trở lại cái tên Minh Thư thời “Gái nhảy”, “Blouse trắng”, chị nghĩ sao?

Tôi nghĩ cũng đúng thôi. Hai bộ phim đó quá rình rang, quá nổi đình nổi đám. Thật sự, phim Gái nhảy vẫn còn những thiếu xót, nhân vật Hạnh cũng… bình thường thôi nhưng ở thời điểm đó nó mới mẻ, là sự đột phá trong nền điện ảnh cho nên bây giờ tôi có nhận vai nào hay hơn vai Hạnh cũng chưa chắc gì người ta chú ý như thế. Ở thời điểm này, tôi có nhận vay hay hơn, người ta vẫn nói là không thích bằng phim Gái nhảy, Blouse trắng.

Sau hai phim này, tôi cũng vào vai nhân vật thiên thần, mộc mạc, trong trắng như vai cô giáo nhu mì, tốt bụng trong Hương phù sa, vai nữ sinh hiền lành trong Hoa và nước mắt. Nhưng nhiều người nói thẳng là không thích tôi mặc áo dài, không thích tôi đóng vai uỷ mị, khóc lóc. Thậm chí, có người nói thích tôi mặc đồ bốc lửa, thích tôi đóng vai như phim Gái nhảy, Blouse trắng.

Tôi cũng khổ, giống như một ca sĩ đã hát một bài nổi tiếng rồi, khi hát bài khác, dù hay hơn người ta vẫn không thích.

Việc khán giả cứ nhớ về vai diễn trong phim “Gái nhảy” là niềm tự hào hay là trở ngại trong sự nghiệp diễn xuất của chị?

Tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc của mình. Sau gần 6 năm, tôi vẫn “chết” bởi phim Gái nhảy. Bây giờ ra đường, người ta vẫn nhận ra tôi đóng phim Gái nhảy chứ chưa ai nhắc đến việc đóng phim sau Gái nhảy hết (Cười).

Có lúc nào, chị thầm nhớ lại, tiếc nuối tên tuổi thời vàng son sau khi tham gia phim “để đời” đó không?

Đôi lúc, tôi nhớ hoài những hình ảnh đó… Năm 1995, tôi đoạt giải Hoa hậu điện ảnh mà cũng chỉ rình rang được có 3 ngày. Sau 3 ngày, người ta không tìm tôi, không phỏng vấn tôi nữa. Nhưng mà phim Gái nhảy thực sự rình rang đến cả 3 năm trời. Giờ đi hát tỉnh, tôi vẫn giao lưu, được khán giả quan tâm nhiều về vai diễn…

Chị từng nói mình tập trung vào công việc riêng, đi hát nhưng trên thị trường âm nhạc cái tên ca sĩ Minh Thư ít được nhắc đến mà thay vào đó là sự khuynh đảo của lớp ca sĩ trẻ, chị lý giải thế nào về điều này?

Đó là quy luật, kể cả bên điện ảnh cũng thế. Tôi bây giờ phải chấp nhận sự thật, có những diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tốt. Giống như trước có chị Diễm Hương, Việt Trinh thì sau đó là tôi và giờ sau tôi sẽ có người khác.

Trong lĩnh vực ca nhạc cũng vậy! Tôi không phủ nhận ngày càng có nhiều ca sĩ trẻ xuất hiện, có lợi thế về hình ảnh, chiến lược lăng xê bài bản. Còn tôi một thân một mình, không bầu show, cứ tằng tằng như thế. Tôi cũng không có gì phải lo ngại vì trong lòng khán giả không quên mình.

Thực sự, trong thời gian vừa qua có nhiều trở ngại trong cuộc sống gia đình, chuyện riêng tư rắc rối nên tôi không có thời gian tập trung. Tôi cứ bảo, thôi để một thời điểm nào ổn định để “dấn” lên nhưng cứ kéo dài, kéo dài đến ngày hôm nay…

Rực rỡ, xinh đẹp và nổi tiếng nhưng cho đến giờ mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm chị vẫn thở dài nói mình “kém may mắn”…

Giờ tôi vẫn cô đơn. Tôi là người kém may mắn trong chuyện tình cảm. Người ta nói, ai yêu nghệ sĩ thì phải hi sinh nhiều, còn tôi thì ngược lại. Tôi thấy mình đã hi sinh quá nhiều mà không được đền đáp gì.

Được biết, quanh chị hiện giờ vẫn có rất nhiều “vệ tinh”. Có thực, sự cô đơn của chị là do kém may mắn không hay là bản thân chị quá kén chọn?

Tôi cũng có những người xứng đáng được tình cảm thực sự đến với họ nhưng tôi lại không rung động. Tôi nghiệm ra một điều, khi trong lòng vẫn còn hình bóng một người thì khó có thể chấp nhận, khó có thể cho người khác cơ hội được.

Chị vẫn nuối tiếc về mối tình đã qua?

Tôi không nuối tiếc, chỉ thấy buồn vì thấy chuyện tình cảm của mình từ trước tới giờ không suôn sẻ. Tôi thấy buồn vì mình đã hi sinh quá nhiều mà người ta vẫn ngoảnh mặt ra đi, làm cho mình càng ngày càng đau.

Đã ngoài 30 tuổi, từng trải, chín chắn và chắc chắn suy nghĩ về người đàn ông cũng khác. Ở thời điểm này, nếu cần, chị cần một người đàn ông như thế nào?

Trong tình cảm, tôi đã hi sinh nhiều quá cho nên tôi cần người đàn ông, trước tiên phải biết hi sinh cho người mình yêu, biết cảm nhận được sự hi sinh của người đó đối với mình và phải thật sự chung thuỷ.