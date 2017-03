Gala Âm nhạc và bước nhảy năm nay diễn ra vào 20 giờ ngày 12-4 tại sân khấu ca nhạc Lan Anh (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

Chính vì yếu tố hội ngộ hằng năm nên mỗi ca sĩ tham gia Gala Âm nhạc và bước nhảy 2014 đều có sự đầu tư riêng cho chương trình. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xem chương trình như một chương trình nhỏ của mình khi quyết định biểu diễn những ca khúc mới nhất trong album Tình buồn của H. Dịp này, Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ hát tặng khán giả có mặt tại sân khấu Lan Anh những ca khúc khác kết hợp cùng ca sĩ Lệ Quyên và Dương Triệu Vũ.

Chương trình sẽ quy tụ các ca sĩ (cùng với những tiết mục kết hợp vũ đạo sôi động): Thu Thủy, Yến Trang, Hiền Thục, Phương Linh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh… Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc, nhóm M-Tiful. Nhóm M-Tiful sẽ biểu diễn các ca khúc All right, Sick enough to die, Mtiful day, How can I smile…

Q.TRANG