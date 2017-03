Gangnam style lên thiên đình

Cứ tưởng không hát mà vẫn phải hát

Ðể vai thổ địa được khán giả ưu ái khen ngợi, tôi đã phải đầu tư sáng tạo cho nhân vật đến giây phút cuối cùng đấy. Ðến tận trước khi ra biểu diễn ghi hình tôi vẫn phải sửa kịch bản. Xúc cảm với thổ địa cũng do đã từng đi mua nhà mua đất nhưng chưa dám đầu tư thôi. Bất động sản đóng băng thì mình cũng nóng ruột. Cứ từ mình mà đem vào nhân vật. May mắn nữa là chuyên môn chèo là thế mạnh của tôi, so với các táo thì tôi là người biết hát và hát được nên năm nào cũng được đạo diễn cho khai thác triệt để thế mạnh này, muốn hát bao nhiêu cũng được. Nhưng năm nay, đạo diễn định thử cho tôi một năm không hát nhưng cuối cùng không được, vẫn cứ phải hát. Chương trình phát sóng đã cắt đi nhiều, có một số bài hát phải cắt đi có thể do trùng lắp, có những từ ngữ được cho rằng nhạy cảm với xã hội và thời cuộc cũng phải cắt cho chương trình toàn vẹn. Cắt thì cũng tiếc nhưng nhà đài có chuẩn mực phát sóng nên đành chịu.

Mười năm qua, Táo quân với tôi cảm xúc vẫn nguyên vẹn, giống như món quà dành cho mọi người trong dịp cuối năm, mọi người chờ đợi thế nào thì cảm xúc của tôi lúc diễn cũng hừng hực như thế. Cảm xúc ấy thiêng liêng lắm, thiêng liêng với tất cả các nghệ sĩ làm nên nó, bởi Táo quân không phải để kiếm tiền, Táo quân dành cho mọi người.

C.K. ghi