Gặp lại Biệt động Sài Gòn

Phim là những cuộc đấu trí của những chiến sĩ chống tội phạm hôm nay và mối quan hệ của họ với những chiến sĩ biệt động Sài Gòn nổi tiếng năm xưa. Đó là mối quan hệ của các bậc làm cha, làm mẹ đã từng là chiến sĩ biệt động trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc với những đứa con sinh ra và lớn lên trong hòa bình với trọng trách bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội. Minh Thư (hoa hậu Vân Anh, vai nữ chính) là cô công an xinh đẹp, giỏi nghiệp vụ và là cháu ruột của ni cô Huyền Trang trong Biệt động Sài Gòn.

100 tập phim Những người con của biệt động Sài Gòn do nhà văn Hữu Ước cố vấn, nhà văn Nguyễn Xuân Hải biên kịch và đạo diễn Long Vân thực hiện. Phim sẽ chia làm hai phần, phần một Đợi đến ngày cưới (36 tập) vừa bấm máy, dự kiến ra mắt dịp 30-4 tới.

Q. TRANG