Gặp Minh Hằng sau cú “sốc” bị phát tán ảnh riêng tư

Minh Hằng sốc khi ảnh “riêng tư” bị phát tán trên mạng

Chào Minh Hằng! Những ngày sau cú sốc đầu đời của Minh Hằng như thế nào?

Khi hay tin và nhìn thấy những hình ảnh cá nhân của mình bị phán tán trên mạng Hằng thật sự bàng hoàng, bực bội và sốc kinh khủng luôn. Suốt hai ngày đầu xảy ra sự việc Hằng không dám đi đâu hết, không dám bước ra khỏi nhà. Nhưng sau hai ngày kinh khủng đó thì mọi việc đã khác, Hằng đã tìm được sự cân bằng trở lại.

Động lực nào giúp Hằng tìm được cân bằng lại?

Những ngày đó dù Hằng cố tình không tiếp cận với mọi người, nhưng thông qua trang web của công ty, thông qua những tin nhắn điện thoại và mail của các fan, của đồng nghiệp và của những người thân Hằng đã tìm được sự chia sẻ và đồng cảm sâu sắc. Thật sự thì những ảnh này cũng rất bình thường, là những gì thuộc về cá nhân và cuộc sống riêng tư.

Mặt khác đây cũng là chuyện xui xẻo khá hy hữu khi đồ đạc để ngay trong chính nơi mình ở bị đánh cắp. Sự cảm thông của tất cả mọi người là sức mạnh lớn giúp Hằng có thể bình thường trở lại.

Thế còn dự luận “Minh Hằng đang tạo scandal” thì sao?

Phần lớn khán giả của Hằng đều đang trong độ tuổi đến trường, Hằng rất sợ sự việc vừa qua sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Hằng trong mắt các fan, ảnh hưởng đến tâm lý các bạn. Hằng rất tức cười khi có thông tin cho rằng Hằng tung loạt ảnh này ra để PR cho bài hát Sexy girl (Cô nàng gợi cảm). Hằng không bao giờ làm chuyện như thế, đánh mất những thành quả của Hằng bấy lâu nay.

Đây là cú sốc đầu tiên của Hằng trong nghệ thuật?

Hơn 5 năm Hằng tham gia vào làng giải trí, Hằng chưa bao giờ để những thông tin không tốt ảnh hưởng đến mình chứ đừng nói đến chuyện tạo scandal. Đây là cú sốc đầu tiên của Hằng, những chuyện xui xẻo mình không thể tránh được và không ai muốn nhưng Hằng hy vọng rằng đây là cú sốc duy nhất của Hằng trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp.

Ngoài những người ủng hộ và chia sẻ, Hằng đã nhận ý kiến trái chiều nào không?

Có một số ý kiến trái chiều Hằng mà đọc được trên mạng mà thôi. Còn lại hầu như là không có, ngay cả những khán giả lớn tuổi, những cô bác mà Hằng quen biết, tất cả họ đều dành những tình cảm chân thành nhất, chẳng những thế còn động viên, an ủi Hằng nữa.

Thế còn đồng nghiệp của Hằng thì sao?

Một số bạn chia sẻ với Hằng thông qua báo chí, một số bạn nhắn tin hay gọi trực tiếp an ủi và khuyên Hằng đừng nên bận tâm nhiều đến việc đã xảy ra nữa. Cũng nhờ những tình cảm này mà Hằng đã vượt qua cú sốc đầu đời của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế.

Sự cố này có ảnh hưởng đến các hoạt động ca hát và kế hoạch đóng phim của Hằng?

Trước đây Hằng cũng lo sợ về đều này, sợ mọi người không đồng cảm và hiểu sự việc. Nhưng rất may mọi thứ vẫn tốt đẹp. Ngay khi sự việc xảy ra, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã gọi điện thoại trấn an với Hằng liền: “Tất cả mọi người hiểu con mà, an tâm”. Hiện giờ thì Hằng đang cố gắng hết sức để cùng với ê kíp của mình thực hiện quay 4 clip hình ảnh cho album Vol của Hằng để kịp phát hành trong dịp hè năm nay. Sau đó thì Hằng sẽ tham gia khởi quay bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc.

Hiện giờ thì việc truy tìm thủ phạm đến đâu rồi?

Sau khi báo với công an thì bên công an đã tìm ra được người đã phán tán rộng rãi những bức ảnh của Hằng là một cậu bé tên Khoa, sinh năm 1991. Nhưng người đầu tiên tung loạt ảnh này hiện này công an vẫn đang điều tra nên chưa công bố được. Sở dĩ Hằng làm chuyện này đến cùng vì muốn những kẻ thích tìm niềm vui từ sự đau khổ của người khác phải bị trừng phạt một cách thích đáng.

Qua sự việc này Hằng có chia sẻ gì đến các nữ đồng nghiệp và những người hâm mộ?

Không có cái gì là tuyệt đối cả, các bạn đồng nghiệp nên cẩn thận tất cả mọi thứ vì mình không biết trước chuyện không may gì sẽ xảy ra với mình. Những chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình và cả những người thân với mình rất nhiều. Nhân đây cho Hằng gửi lời cám ơn thật lòng đến tất cả mọi người, những ai đã dành cho Hằng những tình cảm thật nhất, chia sẻ và đồng cảm cùng với Hằng trong sự việc vừa qua.

Cám ơn Minh Hằng về cuộc trò chuyện này!