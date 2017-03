Gặp nghệ sỹ đẹp nhất xứ Hàn trong Bông hồng xanh

Lee Jung-Hyun (Go Su) là một nhân viên làm việc ở công ty do bố của Oh Soo Ah (Lee Da Hae) làm chủ. Mối tình giữa chàng nhân viên và con gái chủ tịch bỗng chốc tan vỡ khi Jung Hyun bị hãm hại và buộc tội giết hại cha của Soo Ah. Anh bị vào tù nhưng sau đó chạy trốn tới Trung Quốc. Oh Soo Ah một mực tin vào người yêu, cô luôn lên tiếng bảo vệ Jung Hyun vô tội.

Oh Soo Ah luôn tin rằng người yêu mình vô tội...

Trước cái sự việc bất ngờ, Oh Soo Ah buộc phải trở thành người chủ tập đoàn lớn và phải tập trung hết mình vào công việc do người cha qua đời để lại.

Còn Jung Hyun, cuộc sống ở Trung Quốc tuy vất vả nhưng anh lại gặp được những người bạn tốt giúp đỡ kể cả người trước kia đã tố cáo anh trước tòa (nhưng người này ko hề biết ai là người trực tiếp gây ra vụ việc). Jung Hyun nuôi ý định quay lại Hàn Quốc để tìm kẻ gây ra cái chết của ngài chủ tịch và chứng minh sự trong sạch của bản thân. Anh được một ông chủ lớn ở Trung Quốc nhận làm con nuôi và 5 năm sau trở về Hàn Quốc để thực hiện hợp tác với công ty của Soo Ah.

Để thực hiện được kế hoạch của mình, Jung Hyun phải làm ra vẻ chưa từng biết Soo Ah dù trong trái tim anh, Soo Ah vẫn là tình yêu duy nhất...

Với nhiều tình tiết bất ngờ và diễn xuất ấn tượng của các ngôi sao trẻ trung, bộ phim dài 29 tập, sẽ bắt đầu được phát sóng ngay sau khi kết thúc series phim Tây Du kí.



Theo TH (VTC News)