Gặp người từng có 10 giải Oscar

Huân tước David Puttnam xứ Queensgate, Đặc phái viên Thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam, Lào và Campuchia đã có mặt tham dự buổi lễ trong vai trò là một người từng nhiều năm gắn bó với nền công nghiệp điện ảnh.

Huân tước David Puttnam từng là nhà sản xuất phim có nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá dành cho hơn 20 bộ phim như Sứ mệnh (The Mision), Cánh đồng chết (The Killing Field), Anh hùng tỉnh lẻ (Local Hero), Ngọn đuốc Chariots (Chariots of Fire), Chuyến tàu nhanh lúc nửa đêm (Midnight Express)... Các bộ phim do ông sản xuất đã từng dành được 10 giải Oscar, 25 giải BAFTA và nhiều giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes. Dù đã không còn tham gia sản xuất phim từ năm 1998 và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chính sách công cho giáo dục, môi trường, thương mại nhưng ông Puttnam vẫn không quên những câu chuyện của điện ảnh trong cuộc đời của mình. Với nhà sản xuất phim David Puttnam, sự chuyên nghiệp trong điện ảnh luôn là yếu tố hàng đầu.

Chuyên nghiệp là quan trọng nhất

. Phóng viên: Thưa ông, với một nền điện ảnh chưa phát triển lắm như ở Việt Nam thì mỗi nhà làm phim phải tự chuyên nghiệp như thế nào?

+ Nhà sản xuất David Puttnam: Có một quan niệm sai lầm mà tôi gặp ở nhiều người, đó là quan niệm sự chuyên nghiệp giết chết sáng tạo. Quan niệm đó cũng là mối nguy cho nền điện ảnh.

Từ trái sang, Huân tước David Puttnam, nhà làm phim Phan Gia Nhật Linh, ông Nguyễn Văn Tình (Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ VH-TT&DL) và ông Chris Brown (Giám đốc Hội đồng Anh) trong lễ trao giải chiều tối qua (2-10). Ảnh: QUỲNH TRANG

Chúng ta hay nói đến tài năng. Trong điện ảnh, tài năng chỉ là một thành tố, sự chuyên nghiệp và tận tâm quan trọng hơn rất nhiều. Công việc thành hay bại đều được đánh giá qua tính chuyên nghiệp khi làm việc với người khác. Nếu một người làm phim chuyên nghiệp, họ sẽ không để sự sáng tạo, ngẫu hứng của người khác hoặc của bản thân làm ảnh hưởng đến ý tưởng mà mình đang theo đuổi. Tôi đã từng có một trải nghiệm đau đớn về việc này. Trong bộ phim thứ hai tôi sản xuất, tôi làm việc cùng một đạo diễn rất nổi tiếng và tôi đã để người đó tự do sáng tạo. Tuy nhiên, những thể nghiệm đó đã thất bại và suýt nữa tiêu tan sự nghiệp, danh tiếng. Từ đó tôi rút ra kinh nghiệm: Không bao giờ để danh tiếng của mình bị lệ thuộc vào ý tưởng của một người nào đó.

Một ví dụ khác, trong mùa Olympic 2012 tại Anh, tổng đạo diễn đêm khai mạc đã phải làm việc với 10.000 người tình nguyện. Những người này không được trả lương nhưng họ phải làm việc liên tục với đạo diễn trong vòng hai tuần, tập từng động tác trong buổi lễ, tất cả đều phải tập để sự hoàn hảo được cao nhất, không ai được phép biện luận “tôi sáng tạo nên tôi không cần luyện tập”.

. Dường như ông rất khắt khe với sự sáng tạo, vậy những ý tưởng làm phim của ông đến từ đâu?

+ Tôi may mắn có người đỡ đầu sự nghiệp điện ảnh là một người rất nghiêm khắc. Mỗi khi tôi gặp ông trình bày ý tưởng của mình, ông luôn nhận xét gần như một câu duy nhất “Hay đấy, tốt đấy, làm lại đi!”.

Tôi cũng học được từ những năm tháng làm phim của mình rằng ý tưởng đầu tiên có thể do Chúa mang lại nhưng thành phẩm cuối cùng lại đến từ những giọt mồ hôi mà chúng ta phải đổ ra để làm nên thành phẩm đó.

Điện ảnh Việt nên đầu tư cho đạo diễn trẻ

. Khó khăn khi đến với điện ảnh như vậy, tại sao ông lại từ giã để đến với ngành giáo dục, thương mại…?

+ Có thể nói tôi không từ bỏ điện ảnh mà điện ảnh từ bỏ tôi. Tôi không muốn là người thụ động trong một cuộc chia tay nào cả nên luôn muốn mình là người vẫy tay chào tạm biệt người khác. Nói một cách thẳng thắn, dù có rất nhiều sự biến động về đối tượng khán giả xem phim nhưng khán giả chính của điện ảnh luôn trong độ tuổi từ 18 đến 25. Còn tôi ngày càng lớn tuổi và ngày càng cách xa suy nghĩ, quan niệm sống của giới khán giả chủ chốt này. Đó là lý do tại sao tôi dừng lại công việc điện ảnh để cho những người trẻ hơn làm.

. Vậy sự chuyên nghiệp từ điện ảnh giúp gì ông trong những công việc sau này?

+ Bất cứ người nào cũng có sai lầm, tôi cố gắng không bao giờ phạm một lỗi quá hai lần.

. Ông từng biết gì về điện ảnh Việt Nam, thưa ông?

+ Ba năm trước tôi có dịp làm chánh chủ khảo của Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương tại Úc. Thời gian đó tôi đã được xem nhiều phim châu Á, trong đó có phim Việt Nam. Những bộ phim châu Á tôi được xem đều có câu chuyện cảm động, chặt chẽ, quay phim, đạo diễn xuất sắc. Sau khi rời liên hoan phim đó, tôi trở thành cổ động viên nhiệt tình cho những gì sẽ xảy ra với điện ảnh châu Á và Việt Nam.

Tôi cũng xin có lời nhắn gửi đến cơ quan quản lý điện ảnh Việt Nam. Theo tôi, tương lai nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam đến từ những nhà làm phim trẻ trong độ tuổi từ 25 đến 30 tuổi. Bởi họ là những người cùng thế hệ với lớp khán giả chủ chốt của điện ảnh. Họ mới là những người kể những câu chuyện với đầy đủ sự thật, cuộc sống của những khán giả trẻ đó. Chúng ta phải tin tưởng và tạo điều kiện cho các nhà làm phim trẻ phát triển bằng những chính sách cụ thể.

. Xin cảm ơn ông.

Vinh danh nhà làm phim độc lập Phan Gia Nhật Linh Nhà làm phim độc lập Phan Gia Nhật Linh (tên thường gọi là Phan Xinê) là người thắng cuộc giải thưởng Doanh nhân điện ảnh và truyền thông đa phương tiện 2013 do Hội đồng Anh và Bộ VH-TT&DL tổ chức. Phan Xinê là người đồng sáng lập liên hoan phim trực tuyến đầu tiên tại Việt Nam YxineFF. Từ chiến thắng tại giải thưởng này, anh sẽ là gương mặt đại diện Việt Nam đến London (Anh) để tham dự London Cross Media Forum 2013. Diễn đàn này được tổ chức nhằm giới thiệu những ý tưởng và sáng tạo mới nhất trong việc truyền tải nội dung thời hiện đại, trong hoạt động kết nối khán giả và kinh doanh. Diễn đàn này quy tụ các nhà sáng tạo, nhà tư tưởng và doanh nghiệp từ các lĩnh vực truyền thông khác nhau như phim, truyền hình, phần mềm tương tác, mạng trực tuyến, điện thoại, trò chơi, xuất bản, tổ chức các sự kiện trực tuyến… Giải nhì của giải thưởng Doanh nhân điện ảnh và truyền thông đa phương tiện 2013 được trao cho Trần Hoàng Hải, nhà sáng lập và trưởng nhóm sản xuất của Công ty Thương mại và Dịch vụ Thủy Cát. _______________________________________ Bốn năm trước, khi cùng hai người bạn là Vũ Quỳnh Hà và Marcus Mạnh Cường Vũ thành lập YxineFF, chúng tôi không hình dung được YxineFF sẽ là sự kiện có ảnh hưởng như hiện tại. Qua bốn năm, YxineFF đã trở thành sân chơi cho các nhà làm phim trẻ. Giải thưởng này giúp tôi vững tin hơn với việc mình đang làm là đúng đắn. Nhà làm phim độc lập PHAN GIA NHẬT LINH

phát biểu khi nhận giải

QUỲNH TRANG