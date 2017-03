Geisha Việt - Bài 2: Nội quy sắt thép và cạnh tranh nghiệt ngã

Các bar, nhà hàng có geisha đều mang phong cách Nhật, trang nhã, tinh tế trong thiết kế, trang trí, phong cách giao tiếp, phục vụ. Đồng thời, trong quản lý geisha, họ cũng thể hiện kỷ luật nghiêm khắc theo truyền thống Nhật.

Nghỉ đám tang cũng bị trừ lương

Nội quy lao động của geisha được quy định rất chi tiết và hầu hết các vi phạm đều bị phạt trừ tiền. Điều đầu tiên là đúng giờ, 19 giờ bắt đầu công việc. Chậm một cho đến 60 phút sẽ bị trừ 10% lương ngày, từ tiếng thứ hai đến 21 giờ sẽ bị trừ 20% lương ngày, từ 21 giờ trở đi coi như buổi đó tính nghỉ. Mỗi ngày nghỉ geisha sẽ bị trừ 10% lương của tháng (200.000-250.000 đồng). Hằng tháng sẽ có bốn ngày nghỉ gọi là nghỉ ca. Trong ngày làm việc, trừ trường hợp bệnh có giấy của cơ quan y tế, nhân viên nghỉ dù bất kỳ lý do nào cũng bị trừ lương. Azumi kể: “Có lần ông ngoại em qua đời, em phải về quê chịu tang hai ngày. Cố gắng trình bày lý do xin nghỉ để không phải trừ tiền nhưng bà chủ thẳng thừng nói rằng “Ông ngoại cô mất nhưng đó là ông ngoại của cô chứ không phải của tôi”. Vậy là em bị trừ 20% tháng lương (500.000/2,5 triệu đồng)!”. Nhiều nhân viên được ngồi với nhiều khách mà chỉ lãnh được gần 2 triệu đồng tiền lương vì bị trừ do vi phạm giờ giấc.

Azumi nói tiếp: Hằng ngày đi làm, chiếc áo dài phải ủi phẳng phiu, kẹp tóc, dây buộc tóc phải là loại có nơ, màu sáng hoặc đính đá óng ánh. Khi ngồi không được gác chân, ôm gối, tựa ghế, không được ăn đồ ăn của khách, đi đứng nhẹ nhàng, cười nói duyên dáng… Tất cả đều là nội quy, vi phạm sẽ bị phạt. Tùy theo từng mức độ vi phạm mà có thể bị phạt 50.000-500.000 đồng.

“Chị Vivian chỉ ăn trong giờ làm (ăn dưới bếp), bị chủ phát hiện, bị trừ 500.000 đồng. Chị cự cãi với bà chủ, bực tức rồi nghỉ việc luôn sau bữa đó”.

Những nội quy nghiêm khắc đã đào thải những geisha không tuân thủ. Vì thế nhà hàng liên tục tuyển mới và các thiếu nữ vẫn nô nức xin vào để làm geisha.

Cạnh tranh khốc liệt

Mỗi lần ngồi với khách geisha sẽ phải uống với khách bằng loại đồ uống của nhà hàng. Thông thường là bia, mỗi ly nước geisha uống sẽ được nhà hàng trả 30.000 đồng. Một geisha được uống tối đa hai ly nước khi ngồi với một khách. Chizuho, geisha mới của nhà hàng, cho biết: “Tôi từng phải tới bệnh viện sau khi uống cạn một chai whisky”. Mời được khách cùng đi ăn tối (có sự đồng ý của quản lý và phải cam kết về lại nhà hàng trước 21 giờ) geisha sẽ có thêm khoản tiền “Dohan” 100.000 đồng. Mỗi lần geisha có khách quen và mời được khách đến nhà hàng sẽ được thêm 50.000 đồng tiền Shi (tiền dẫn mối)…

Với cách tính thu nhập như vậy, để mỗi tháng kiếm được 3-5 triệu đồng, các geisha phải cạnh tranh khốc liệt. Geisha Candy nói: “Nhà hàng quy định mặc áo dài, cho tùy ý lựa chọn màu sắc và chất liệu vải. Giữa 20 khuôn mặt hao hao giống nhau với lớp phấn dày cộp, môi đỏ, mắt đen đậm huyền bí, cách gây chú ý tốt nhất là may áo dài mỏng đến mức tối đa để khéo léo khoe những chỗ cần khoe”. Chiếc áo dài truyền thống trong những nhà hàng, bar Nhật trở nên quyến rũ, sexy đến lạ thường.

Đối diện với cám dỗ

Được lựa chọn để tiếp chuyện với khách đã khó nhưng để khách vui và nhớ đến geisha lại càng khó khăn gấp bội. Làm sao để khách vui? Nói chuyện với khách? Đó quả là điều hoang tưởng khi mà vốn tiếng Nhật, tiếng Anh của các geisha chưa vượt qua mức giao tiếp thông thường. Các nhà hàng, bar Nhật đều trang bị sách song ngữ Việt-Nhật (tự biên soạn, tự in ấn) gọi là quyển bơi. Ngoài những câu geisha thường hỏi khách như tên tuổi, công việc, đến Việt Nam bao lâu rồi… thì chủ đề nói về các bộ phận trên cơ thể người, làm tình, khách sạn thường được geisha lựa chọn nhiều nhất.

Khi mà không đủ từ ngữ giao tiếp, geisha chọn cách giao tiếp bằng hình thể và những hành động: những ánh mắt lúng liếng, những cái nắm tay tình tứ, ôm ấp, gục đầu lên vai hay nằm gọn lỏn trong lòng khách. Các geisha đều học lớp massage cơ bản để phục vụ khách ngay cả khi khách không có yêu cầu.

Trước những thử thách như vậy làm thế nào để các cô gái trẻ vượt qua cám dỗ? “Có thể một vài tiếp viên làm thêm “tăng hai” dưới hình thức gái mại dâm. Tôi không biết những nhà hàng, bar khác thì như thế nào chứ riêng ở đây thì không có hiện tượng đó” - anh D., quản lý nhà hàng HS, cho biết. Anh thẳng thắn: “Một geisha xuất sắc phải là những người tuyệt đẹp và quan trọng là phải biết cách hấp dẫn khách. Điều này không hề dễ dàng nếu cô ấy không thông minh để đối mặt và xử lý trước những cám dỗ’’.

Đáng thương hơn đáng yêu Chúng tôi biết đến những nhà hàng, quán bar này theo sự quảng cáo, giới thiệu của các ông chủ, bà chủ. Họ giới thiệu đội ngũ geisha Việt là những cô gái trẻ, đẹp có chọn lọc, có trình độ, am tường nhiều vấn đề, đặc biệt là văn hóa Việt và một chút văn hóa Nhật, có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật trôi chảy hoặc bằng tiếng Anh rất thú vị, đáng yêu. Tuy nhiên, chúng tôi thấy họ đáng thương hơn là đáng yêu. Họ tìm mọi cách để tiếp cận, thân mật với chúng tôi, mục đích cuối cùng để kể lể gia cảnh. Tuy vậy, đối với những người Nhật xa nhà, bộn bề công việc thì tìm đến những nơi này, gặp gỡ những geisha Việt là sự lựa chọn tối ưu. ÔngMISU, giám đốc bán hàng của một hãng phần mềm của Nhật tại Việt Nam

THU THỦY

Kỳ cuối: Khát vọng đổi đời