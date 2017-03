George Clooney: Đỏ tình, đỏ cả danh vọng

Vốn được biết đến trong vai trò một diễn viên kiêm đạo diễn, nhà sản xuất tài năng của Hollywood, George Clooney được đánh giá là một trong những gương mặt gạo cội của làng điện ảnh thế giới.

Sẵn sàng “thân tàn ma dại” vì vai diễn

Sự nghiệp điện ảnh của George Clooney khiến khối người phải ao ước: Từng rinh hai giải Oscar và bốn giải Quả cầu vàng. Chính cái duyên diễn xuất thu hút người xem đã giúp nam tài tử này ngày càng đứng vững trên đỉnh cao danh vọng.

Lần đầu đến với giải thưởng Oscar danh giá năm 2006, nam tài tử đã vượt qua Jake Gyllenhaal (phim Brokeback Mountain) giành được danh hiệu Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn điệp viên CIA - Rob Barnes trong phim Syriana. Để vào vai diễn này, George Clooney không ngại tăng đến gần 15 kg cho vai diễn, cùng trải nghiệm “địa ngục trần gian” trong suốt quá trình thực hiện bộ phim. Trong một cảnh quay tra tấn, tài tử bị ném qua ghế và đập đầu mạnh tới nỗi khiến dịch tủy tràn ra đằng mũi. Để có thể phục hồi, Clooney buộc phải bị trói chặt vào giường trong khi các bác sĩ tiêm thẳng máu vào tủy của anh trong suốt 15 ngày liền. Tới nay, tài tử thỉnh thoảng vẫn trải qua những cơn đau nửa đầu, vốn là hậu quả từ chấn thương kinh hoàng này.

Đám cưới của George Clooney và nữ luật sư Amal Alamuddin được bình chọn là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất trong làng sao Hollywood năm nay.

Không phải ai cũng may mắn như George Clooney khi tiếp tục nhận Oscar Diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim tâm lý năm 2012 với vai diễn Matt King trong The Descendants. Hóa thân vào nhân vật Matt King, George Clooney tạm xa hình ảnh hào hoa, đa tình ở ngoài đời để trở thành một người chồng mệt mỏi, người cha dự bị và “chúa đất” bất đắc dĩ ở Hawaii. Bản thân nhân vật Matt King đã rất có sức hút nhưng qua diễn xuất của George, nhân vật này càng trở nên thuyết phục và chiếm được cảm tình của người xem.

Hay mới đây, cùng với nữ diễn viên ăn khách Sandra Bullock, bằng diễn xuất tuyệt vời, George Clooney đưa khán giả đến với hành trình giành lại sự sống trong không gian vũ trụ khi ôxy và lựa chọn ngày càng ít dần ấy càng trở nên nghẹt thở hơn bao giờ hết trong phim Gravity. Đương nhiên diễn xuất của Clooney đã góp công không nhỏ để đem về cho bộ phim này đến bảy giải Oscar 2014.

Tâm hồn yếu đuối trước nỗi đau đồng loại

Nhắc đến George Clooney, người xem phim sẽ ấn tượng với những tính từ hào hoa, lịch lãm, độc thân và giàu có. Nhưng đáng quý hơn, người đàn ông này đã dùng chính danh tiếng của mình để cống hiến cho các hoạt động từ thiện!

Điều này phải kể đến việc tháng 3-2006, ngay sau khi bước lên thảm đỏ nhận tượng vàng Oscar, George Clooney đã khiến người ta phải ngạc nhiên, xúc động khi quyết định tặng túi quà Oscar làm từ thiện. Túi quà trị giá hàng ngàn đôla này đã được đem ra bán đấu giá để ủng hộ các nạn nhân của cơn bão Katrina.

Tiếp đó vào tháng 12-2007, Clooney cùng với người bạn diễn trong phim Ocean’s Eleven là Don Cheadle, đã được trao tặng Giải thưởng hòa bình tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà Nobel Hòa bình tại Rome (Ý), nhờ những đóng góp của anh trong chiến dịch kêu gọi thế giới giúp đỡ nạn nhân của cuộc chiến tranh tại Darfur (Sudan). Không những thế, George còn cùng các tài tử Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle và Jerry Weintraub thành lập nhóm Not On Our Watch, kêu gọi sự chú ý vào tội ác giết hàng loạt dân thường ở Dafur, Sudan. Họ đã nhận được 9 triệu đôla trong một buổi quyên góp tại Liên hoan phim Cannes 2007.

Chẳng lạ, với tấm lòng và những cống hiến đó, năm 2008 Clooney được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm Sứ giả hòa bình.

“Cô dâu điểm 10” và đám cưới 5 triệu đô

Mặc dù từng trở thành Quý ông gợi cảm nhất thế giới 1997 của tạp chí People, góp mặt trong các danh sách 50 anh chàng độc thân quyến rũ nhất năm 2002, danh sách 50 người đẹp nhất thế giới năm 2006… nhưng George Clooney đã thề không bao giờ tái hôn sau cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 1993.

Sau cuộc tình chóng vánh với hàng loạt nhan sắc rực rỡ, bất ngờ đến năm nay, nam tài tử 53 tuổi cũng tìm được ý trung nhân cho đời mình. Lễ cưới hoành tráng tiêu tốn đến gần 5 triệu đôla được tổ chức trong không gian riêng tư hôm 28-9 ở Venice, Ý. Cô dâu 36 tuổi là Amal Alamuddin, một luật sư quyến rũ, thông minh, cá tính và được đánh giá là nữ luật sư “hot” nhất xứ sở sương mù. Amal Alamuddin cũng từng là đại diện pháp lý cho cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko.