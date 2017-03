Gia đình ca sĩ Hiền Thục bị đánh

Theo lời khai của Hiền Thục và người nhà của cô tại Công an P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, do không đặt được phòng khách sạn trước khi đến Phan Thiết nên Hiền Thục đã chọn khách sạn Hiếu Nam. Khi đến khách sạn này, chị gái của Hiền Thục (tên Phương) phàn nàn về chất lượng phòng với người quản lý của khách sạn (tên Nguyễn Minh Trọng, 27 tuổi). Nghe vậy, Trọng quát: “Không ở thì đi!”. Bà Phương nạt lại và đập tay lên bàn quầy tiếp tân, sau đó xảy ra xô xát giữa hai người. Thấy xô xát, mọi người đi cùng, trong đó có Hiền Thục vào can thiệp. Phía khách sạn, em trai và em gái của Trọng nhảy vào cầm cây cơ bida đánh.

Đến 21g cùng ngày, Công an P.Phú Thủy vẫn lấy lời khai các nhân chứng trong vụ việc. Ca sĩ Hiền Thục cho biết việc cãi vã, xô xát giữa hai bên đều sai nhưng cô không chấp nhận chủ khách sạn đánh khách như vậy.

Theo TRẦN LINH (TTO)