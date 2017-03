Gia đình Lam Trường hội ngộ

Ca sĩ Lam Trường sẽ lần lượt kết hợp với hai cô cháu gái trong các ca khúc mang hơi thở của mùa xuân, tình yêu đôi lứa: Happy New Year - Happy with you, Khúc xuân. Ngoài sự tham gia của gia đình Lam Trường, Hẹn yêu sẽ còn có phần kết hợp hát đôi giữa các ca sĩ: Phương Thanh - Minh Thuận, Đức Tuấn - Uyên Linh, Hồ Trung Dũng - Phương Vy, Thanh Ngọc - Huy Luân… Chương trình diễn ra tại Nhà hát truyền hình HTV và truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 30 ngày 9-2 trên kênh HTV9 và VTV4.

N.THANH