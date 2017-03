"Gia đình nhà chồng không quá khắt khe"

- Tại thời điểm này đối với Jennifer điều gì là quan trọng nhất?

Đối với Jenni thì gia đình luôn luôn là quan trọng nhất, dù đó là đại gia đình hay gia đình nhỏ của mình. Và sống với gia đình thì mình còn phải nỗ lực để thực hiện những ước mơ của mình nữa. Làm thế nào để mà thu sếp thời gian để vừa hết mình với công việc nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời gian dành cho gia đình.

- Một cách thành thật, Jennifer có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?

Hai chữ hạnh phúc này không ai có thể thật sự định nghĩa được ở tận mức nào thì thật sự mới là hạnh phúc. Với mình thì cái mà được gọi là hạnh phúc ấy không thể chờ đợi được ở tương lại hoặc tìm kiếm ở quá khứ, mà là mình phải biết nắm lấy những gì bản thân cảm thấy là hạnh phúc ở thời điểm hiện tại. Với mỗi thứ mà Jenni đang có được đó chính là hạnh phúc đối với mình.

- Ngoài mục đích nghỉ hè, lần này, Jenny về Việt Nam vì hoạt động nào khác không?

Hoạt động từ thiện chẳng hạn. Kỳ này về lại Việt Nam không phải là lý do nghỉ hè vì Jenni đã học xong và quyết định tạm ngừng việc học vài năm trước khi bước vào chuyên môn vì còn rất nhiều cơ hội làm việc đang chờ đợi mình. Ngoài ra cứ phải đi đi về về hoài thì cũng hơi khó để mình thực hiện được tốt cho sự học tập của mình. Trong thời gian sắp tới, thì Jenni có khá nhiều hoạt động với bên công ty quảng cáo tham gia vào những chương trình văn nghệ. Hiện giờ thì Jenni chưa có cụ thể chi tiết về hoạt động từ thiện trong chuyện này, khi có Jenni sẽ chia sẻ thêm nhé!

- Một cô gái đẹp như Jennifer thì có những người bạn “xấu” ngoại hình không, hay Jennifer chỉ toàn chơi với những người đẹp như bạn?

Câu hỏi khá thú vị đấy. Không biết thật sự có những người mà chọn bạn theo ngoại hình không những với Jenni thì tiêu chí chọn bạn hoàn toàn là ở tấm lòng. Có thể ít bạn nhưng những người bạn thân của mình phải thật sự hiểu biết mình và luôn sẵn sàng chia sẻ với mình. Còn về ngoại hình thì không quan trọng.

- Một người phụ nữ ở xa Việt Nam. Chuyện làm dâu như thế nào?

Mặc dù Jenni sống ở Mỹ từ nhỏ nhưng gia đình của Jenni cũng khá thuần Việt nên mình cũng không đánh mất nếp sống Việt Nam đã in sâu trong dòng máu. Về việc làm dâu thì cũng khá ổn, Jenni may mắn có được bố mẹ và gia đình bên nhà chồng không quá khắt khe. Mặt khác mẹ và chị chồng là 2 người đã chỉ bảo Jenni rất nhiều, mình đã học hỏi được rất nhiều từ họ.

- Một ngày của người nổi tiếng như anh sẽ như thế nào? Có khác cuộc sống trước đây không? Jennifer có thời gian rảnh rỗi không và những lúc đó Jennifer sẽ làm gì?

Công việc của Jenni với Dũng thì không giống như những nguời khác vì vì không phải có giờ giấc cố định. Có khi nhiều việc làm hoài không hết, có khi thì rảnh rỗi và có thì gian để nghỉ ngơi hoặc đi du lịch Dù có bận rộn cách mấy, nhưng Jenni với Dũng luôn tranh thủ để về với gia đình nhỏ của mình. Mỗi khi về tới nhà sau một ngày mệt mỏi, mà nghe được tiếng cười của thiên thần nhỏ An Nam là những sự mệt mỏi ấy đã tan biến, và có thêm động cơ cho công việc ngày hôm sau.

- Hôn nhân không thể tránh khỏi những lúc cãi nhau, giận nhau. Những lúc như thế Jennifer sẽ phải làm gì để giải hòa?

Dũng rất biết ý và chiều Jenni. Khi Jenni bực mình chuyện gì đó, dù là đúng hay sai thì Dũng cũng sẽ luôn là người kiềm chế cái sự nóng nảy ấy lại bằng cách giải thích mọi sự việc để cả 2 có thể chia sẻ và không làm mọi chuyện trở nên đi quá xa. Và khi Dũng giận thì Jenni cũng vậy. Theo mình, quan trọng là 1 trong 2 người phải biết điều tiết sự giận dữ, nóng nảy của mình. Chắc là vì Jenni với Dũng vốn không phải những người nóng tính nên việc này không quá khó.

- Chị có kế hoặch sinh bé thứ 2 chưa?

Jenni nghĩ không chỉ riêng gì mình mà nhiều người phụ nữ khác cũng phải đảm trách vai trò người mẹ. Vừa làm vợ, làm mẹ, vừa phải hết mình với công việc nữa, quan trọng là cách sắp xếp thời gian của mình. Jenni với Dũng rất muốn có thêm những thiên thần nhỏ trong ngôi nhà của mình nhưng khi nào thì chưa biết được.

- Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của chị là gì? Chị hài lòng với hiện tại không?

Những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời thì quá nhiều nhưng gần đây nhất đó là có thêm bé An Nam để mình được đảm nhận thêm vai trò làm mẹ. Jennifer luôn hài lòng với những gì mình có được vì biết rằng mình đã may mắn hơn nhiều người. Có một gia đình ấm cúng và công việc tốt đẹp thì đã may mắn lắm rồi nhưng nếu có được như thế thì còn hạnh phúc gì hơn.

- Nếu phải hy sinh sắc đẹp của Jennifer để cứu lấy hoà bình thế giới bạn có sẵn sàng không, tại sao?

Jennifer không tin với sắc đẹp có thể cứu lấy hòa bình thế giới. Nếu thật sự như vậy thì có biết bao người có nhan sắc đẹp hơn Jennifer phải không?

- Công việc chính hiện tại của bạn và dự định trong tương lai?

Jennifer đã từ từ trở lại hậu trường tiếp tục tham gia vào nghệ thuật.

- Cảm ơn Jennifer và chúc bạn hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống!