Giả gái, hài nhảm:Tồn tại của lĩnh vực văn hóa năm 2016

15 đề cử bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch 1. UNESCO ghi danh Di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

2. Di sản Thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế và Mộc bản Trường học Phúc Giang (Hà Tĩnh) được Ủy ban Chương trình ký ức Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ghi danh là Di sản Tư liệu Thế giới. 3. Chủ trương “mở cửa” Nhà hát Lớn Hà Nội, công diễn thường xuyên các chương trình nghệ thuật, tác phẩm sân khấu chất lượng cao. 4. Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ IV “đột phá” về số lượng phim và khách quốc tế tham dự, trong đó có nhiều phim đoạt giải Oscar, Cannes. 5. Lần đầu tiên Hollywood quay bộ phim “bom tấn” Kong: Skull Island tại 3 địa danh là những di sản thế giới tại Việt Nam. 6. Bộ Chính trị họp và nhất trí ban hành Nghị quyết về Phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 7. Lần đầu tiên Du lịch Việt Nam đón 10 triệu khách quốc tế trong một năm. Tổng thu từ du lịch đạt 400.000 tỷ đồng, về đích trước 4 năm so với mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 8. Hội nghị toàn quốc về phát triển Du lịch tại TP.Hội An, được dư luận coi là cú đột phá thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển. 9. Quyết định thu hồi hạng sao của 36 khách sạn từ 3 đến 5 sao trong chiến dịch “Thay đổi hình ảnh du lịch Việt Nam”. 10. Việt Nam hợp tác với CNN xây dựng một chuyên trang quảng bá điểm đến Việt Nam” “DESTINATION: VIET NAM”. 11. Lần đầu tiên Thể thao Việt Nam đoạt 1 HCV, 1 HCB, thiết lập kỷ lục tại Olympic Rio de Janeiro, Brazin 2016 qua thành tích thi đấu của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. 12. Lần đầu tiên Thể thao Việt Nam đoạt 1 HCV, phá kỷ lục Paralympic, phá kỷ lục thế giới ở mức tạ 183kg, do VĐV Lê Văn Công mang lại. 13. Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng. 14. Đội tuyển bóng đá U19 Quốc gia giành vé tham dự VCK FIFA U20 World Cup. 15. Lần đầu tiên Bơi Việt Nam đoạt HCV tại Giải vô địch Bơi châu Á, do công của VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên.