Gia hạn thời gian đăng ký thi Sao Mai điểm hẹn

Lý do gia hạn, theo ban tổ chức, là do năm nay Sao Mai điểm hẹn sẽ chính thức lên sóng vào ngày 17-10, chậm hơn bốn tháng so với những cuộc thi Sao Mai điểm hẹn trước; hơn nữa, có nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhưng lại thiếu một số giấy tờ cần thiết, cần thêm thời gian để hoàn thiện tốt hồ sơ dự thi.

Cuộc thi dành cho mọi công dân VN tuổi từ 18-25 có năng khiếu ca nhạc và chưa từng tham gia cuộc thi. Hồ sơ ngoài giấy tờ còn kèm theo một CD thu giọng hát của thí sinh gửi về ban văn nghệ Đài truyền hình VN, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Theo H.ĐIỆP (TTO)