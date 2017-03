Giả Shakira, Khởi My đoạt giải thưởng 700 triệu đồng

Tập 10 chương trình truyền hình Gương mặt thân quen, đêm gala chung kết, diễn ra vào tối 16/3 tại quận 4, TP HCM. Trong đêm trực tiếp, hàng nghìn khán giả có mặt ở sân khấu để cổ vũ cho 4 thí sinh.

Tất cả điểm số trong 9 tuần thi trước của 4 thí sinh đều không được tính ở đêm gala. Họ phải nỗ lực chinh phục người xem bằng chính các tiết mục quyết định trong đêm chung cuộc.

Nữ ca sĩ quê Đồng Nai chọn hóa thân thành ca sĩ Shakira, trình diễn ca khúc Give it up to me. Đây là một ca khúc khó, thể hiện những đặc trưng trong phong cách biểu diễn của Shakira: mạnh mẽ, sexy, vừa hát vừa nhảy điêu luyện. Khởi My cuốn hút khán giả hoàn toàn. Giám khảo Đức Huy và Mỹ Linh đều thống nhất ở điểm nhận xét chung: Khởi My là ca sĩ trẻ có tài, sau cuộc thi, cô hứa hẹn gặt hái nhiều thành công hơn trước vì đã có dịp chứng tỏ được sự đa dạng trong phong cách, chất giọng và khả năng vũ đạo. Riêng giám khảo Hoài Linh tâm sự, trong đêm thi cuối, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì Khởi My đã chứng tỏ được những lời khen mà anh dành cho cô từ đầu chương trình đến nay không phải là sự thiên vị chủ quan.

Chiến thắng của Khởi My được đánh giá là hoàn toàn thuyết phục và xứng đáng. Khi tên cô được xướng lên, khán giả vỗ tay, reo hò và nhiều fan trẻ gọi tên cô. Mẹ của nữ ca sĩ cũng chạy ào lên sân khấu ôm con bày tỏ niềm vui.

Mẹ nữ ca sĩ chạy ào lên sân khấu ôm con vào lòng. Bà đã sát cánh bên con gái từng li từng tí trong suốt thời gian thi. Khởi My từng chia sẻ, cô và mẹ có sự gắn kết tình cảm đặc biệt như hình với bóng, bởi mẹ đã rất cực khổ để nuôi cô ăn học thành tài.

Không chỉ được ba giám khảo dành tặng những lời khen ngợi, người xem truyền hình còn dành cho cô gái trẻ sự yêu thích. Trong tổng số tin nhắn gửi về cho 4 thí sinh, tin nhắn dành cho Khởi My cao nhất, chiếm đến 46,5%. Ngoài giải nhất chung cuộc 700 triệu đồng, cô "rinh" thêm 100 triệu đồng từ danh hiệu phụ. Theo quy định của cuộc thi, nữ ca sĩ trích 500 triệu đồng làm từ thiện.

Khởi My là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Trưởng thành từ giải nhất cuộc thi Tiếng hát học đường 2007, nhưng người đẹp chưa gầy dựng được ấn tượng trong lòng công chúng. Từ Gương mặt thân quen, hình ảnh nữ ca sĩ trẻ được cải thiện rõ nét.

Nữ ca sĩ xúc động trong khoảnh khắc đoạt giải cao nhất.

Khởi My có may mắn là ở hầu hết tập thi, cô đều bắt thăm được các mẫu nhân vật có nhiều nét tương đồng với cô về vóc dáng, ngoại hình và hát các dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, pop phù hợp với chất giọng của cô. Đó là các hình tượng như: Lương Bích Hữu, Wonder Girls, "chị Hai" Cẩm Ly, Đặng Lệ Quân, Mỹ Linh, Vân Khánh, Mỹ Tâm, Britney Spears. Cô cũng đoạt giải nhất tuần khi làm Đặng Lệ Quân đẹp từ ngoại hình đến giọng hát thổn thức với nhạc phẩm Ánh trăng nói hộ lòng em.

Giải nhì cuộc thi thuộc về Thúy Uyên với màn "nhảy ngựa" Gangnam Style khiến khán phòng như vỡ òa, ba vị giám khảo cũng đứng lên nhún nhẩy. Giải ba thuộc về Kyo York với màn biến thành ca sĩ Đức Tuấn hát Hòn Vọng Phu hùng hồn. Chàng ca sĩ người Mỹ này còn "ẵm" thêm giải Thí sinh nỗ lực nhất. Vốn là một diễn viên chứ không phải là ca sĩ, Đại Nghĩa luôn gặp hạn chế ở phần hát dù anh đã cố gắng hết sức hóa thân thành Đàm Vĩnh Hưng, thể hiện ca khúc Bay đi cánh chim biển. Nam ca sĩ khiến khán giả thích thú khi vừa bay lượn như "chim" vừa hát, mô phỏng hình ảnh Mr. Đàm trong liveshow Số phận. Anh đoạt giải tư. Ngoài ra, ban giám khảo còn trao thêm giải Thí sinh thân thiện nhất cho ca sĩ Chí Thiện.

Đêm gala Gương mặt thân quen mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Qua hơn 2 giờ đồng hồ, khán giả ngay tại sân khấu có những trận cười thoải mái. Những màn đối đáp, tung hứng của 3 giám khảo Hoài Linh, Mỹ Linh và Đức Huy, các trò ảo thuật vui nhộn và trang phục "phá cách" của MC Thanh Bạch, sự nỗ lực của thí sinh cùng các khách mời biểu diễn đều góp phần mang đến những phút giải trí, không khí vui tươi cho khán giả.

Cuộc thi này cũng là dịp cho thấy ngành hóa trang trong lĩnh vực sân khấu ở Việt Nam còn chưa cao. Dù qua từng đêm thi, khâu này dần được cải thiện, nhiều khán giả nhận xét, xem các thí sinh biến hóa nhiều khi còn thấy chưa "đã", chưa thật giống nhân vật nguyên mẫu để khiến mọi người phải bất ngờ. Đại diện ban tổ chức chia sẻ, êkíp khâu hóa trang đều là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghề này tại TP HCM. Tuy vậy, với điều kiện kỹ thuật còn nhiều hạn chế ở Việt Nam, các nghệ sĩ và chuyên viên trang điểm đã phải cố gắng hết sức để mang đến sự thú vị cho người xem.

So với nhiều cuộc thi giải trí trên truyền hình, Gương mặt thân quen mùa giải đầu tiên hấp dẫn khán giả không phải chủ yếu ở scandal, dù vẫn có chiêu trò riêng mà "át chủ bài" chính là ca sĩ Phương Thanh và những màn quậy tưng bừng của chị. Qua 10 tập phát sóng, sân chơi truyền hình này cố bám sát mục đích đề ra ban đầu là "cuộc thi vui tươi, giải trí, nhân văn, mang lại lợi ích cho cộng đồng". Qua 10 đêm thi, tổng số tiền chương trình đóng góp vào các quỹ từ thiện và hoạt động công tác xã hội, trích từ tiền thưởng của các thí sinh, là 950 triệu đồng.

Ngay sau đêm chung kết, ban tổ chức chương trình phát lời vận động các ca sĩ trong nước quan tâm đến sân chơi này ở mùa giải tiếp theo có thể chuẩn bị để gửi đăng ký tham gia.

Theo Chi Mai - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng (VNE)