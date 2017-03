Giấc mơ thành sự thật

Ngoài Kathryn Bigelow, chỉ có ba nữ đạo diễn (trên tổng số hơn 400 đạo diễn đã được đề cử) khác cũng được đề cử Oscar trước đây gồm Lina Wertmuller năm 1976, Jane Campion năm 1993 và Sofia Coppola năm 2003. Chưa phụ nữ nào từng chiến thắng giải thưởng này cho đến năm nay.

Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow (trái) xúc động nghẹn ngào khi lên nhận giải Oscar từ tay ca sĩ Barbra Streisand. Bà trở thành nữ đạo diễn xuất sắc nhất đầu tiên trong lịch sử Oscar - Ảnh: Reuters

Kathryn Bigelow không phải là đạo diễn nữ duy nhất gây tiếng vang trong năm 2009. Một làn sóng phim của nữ đạo diễn đã trỗi dậy năm qua từ những phim ăn khách như The proposal (Lời cầu hôn - của Anne Fletcher), Alvin and the chipmunks: The squeakquel (Alvin và chuột sóc 2), It’s complicated (Nói chung là phức tạp), Julie & Julia đến ứng cử viên của Oscar như An education (Một bài học - của Lone Scherfig) và các phim độc lập được giới làm phim đánh giá cao như Fish tank (Hồ cá - của Andrea Arnold) hay Bright star (Tinh tú - của Jane Campion)...

Nhưng những khó khăn chủ yếu mà nữ đạo diễn phải đối mặt là hầu hết những người quyết định "bật đèn xanh" cho các dự án phim đều là cánh đàn ông. Các "sếp" nam này rất khó chia sẻ quan điểm làm phim với phụ nữ. Gia đình là một khó khăn khác, trong khi đàn ông có thể bỏ nhà đi để làm phim một thời gian dài, hoặc đưa cả gia đình của mình đi theo đoàn phim thì phụ nữ luôn phải gánh vác trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, đặc biệt là khi họ mang thai, cũng như hiếm có người đàn ông nào đồng ý đi đây đi đó theo vợ làm phim.

Với Kathryn Bigelow, bà không hề muốn bị gọi là một "nữ đạo diễn". Tại đêm trao giải của Hiệp hội Ðạo diễn Mỹ (DGA) tháng trước, trở thành nữ đạo diễn đầu tiên đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất của DGA, Kathryn nói: "Tôi thích nghĩ mình là một nhà làm phim chứ không phải là một nữ đạo diễn".

Khác với đa số nữ đạo diễn khác thường làm phim về những đề tài nữ tính và thu hút phái nữ đến rạp, các phim của Kathryn như Strange days, Point break hay The hurt locker đều thuộc thể loại hành động, chiến tranh thu hút phần đông nam giới. Kathryn ít gặp những sự phân biệt đối xử, ngay cả khi bà là người phụ nữ hiếm hoi trong đoàn phim toàn nam giới. "Miễn sao bạn đừng nghĩ bạn là một quý bà trong khi làm việc".

Chiến thắng của Kathryn tại giải Oscar đã khiến các nữ đạo diễn vô cùng phấn khởi.

"Tôi vô cùng xúc động - nữ đạo diễn Julie Anne Robinson của phim The last song (sắp ra mắt) tâm sự - Nhìn thấy một nữ đạo diễn chiến thắng ở giải Oscar như một giấc mơ thành sự thật". Trong khi đó, nữ đạo diễn kiêm biên kịch Shana Feste (với bộ phim The greatest sẽ ra mắt vào tháng 4 sau khi được trình chiếu ở Liên hoan phim Sundance hồi đầu năm) bày tỏ: "Tôi luôn theo dõi những nữ đạo diễn đã được đề cử Oscar. Khi nghĩ về điều đó, tôi chảy nước mắt".

Theo PHAN XI NÊ (TTO, Guardian và Los Angeles Times)