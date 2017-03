Giải Cành cọ vàng thuộc về The Tree of Life

Nhà sản xuất Bill Pohlad nhận giải Cành cọ vàng cho The Tree of Life . Ảnh: PM

The Tree of Life kể về một gia đình miền Trung Tây nước Mỹ trong những năm 1950. Pitt đóng vai người cha nuôi ba đứa con cùng với vợ (Jessica Chastain). Vì đạo diễn Malick nổi tiếng “nhút nhát” không có mặt tại khán phòng, nhà sản xuất Bill Pohlad đã nhận giải thay ông.

Ngoài đời, Pitt là cha của sáu đứa con ruột và con nuôi, nói nửa đùa nửa thật rằng cách nuôi dạy con của anh không giống như nhân vật trong phim của Malick.

The Tree of Life là bộ phim Mỹ đầu tiên giành giải thưởng cao nhất tại Cannes kể từ khi Fahrenheit 9 /11 của Michael Moore nhận giải này vào năm 2001. The Tree of Life được cho là lựa chọn gây tranh cãi nhất, nhận được nhiều tiếng la ó và vỗ tay trong buổi chiếu tại Cannes. Diễn viên kỳ cựu Robert De Niro – chủ tịch ban giám khảo đã giải thích The Tree of Life giành giải Cành cọ vàng vì đó là lựa chọn hàng đầu của ban giám khảo.

De Niro đã cao hứng nói tiếng Pháp tại bục trao giải, và đã nói lộn từ “giám khảo” thành "champignons" (tiếng Pháp nghĩa là "nấm") (!).

Kirsten Dunst đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn một phụ nữ vượt qua căn bệnh trầm cảm trong phim Melancholia. Điều ly kỳ là phim này là của đạo diễn Lars von Trier – người gây xôn xao khi bị cấm cửa tại Cannes vì lời bình loạn về Đức Quốc xã. Dunst rất cảm kích vì BTC Cannes đã giữ phim của von Trier lại trong danh sách đề cử.

Jean Dujardin lãnh giải Nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn ngôi sao phim câm George Valentin trong bộ phim Pháp The Artist. Nicolas Winding Refn, đến từ Đan Mạch, nhận danh hiệu Đạo diễn xuất sắc nhất với phim The Drive kể về cuộc đời của một cascadeur Hollywood. Giải Kịch bản xuất sắc nhất đã về tay Joseph Cedar, một người Israel viết kịch bản cho bộ phim truyền hình Hearat Shulayim.

Giải phim nước ngoài xuất sắc nhất thuộc về Bir Zamanlar Anadolu'da (Một thời ở Tiểu Á), một bộ phim quay ở Thổ Nhĩ Kỳ và Bosnia-Herzegovina và Le Gamin au Velo (Đứa bé chạy xe đạp) – phim hợp tác Bỉ, Pháp và Ý.

Cross – phim của đạo diễn Maryna Vroda người Ukraine kể về một cô gái trải nghiệm hành trình xuyên quốc gia đoạt giải Phim ngắn xuất sắc nhất.

Giải của ban giám khảo đã thuộc về Polisse – phim kể về cuộc sống của một đơn vị cảnh sát Pháp.

Trước đó, chương trình Un Certain Regard (Một góc nhìn) của liên hoan phim Cannes đã công bố giải thưởng cao nhất chia đều hai nhà làm phim: Kim Ki Duk (Hàn Quốc) với bộ phim Arirang tự thuật chân dung chính mình; và Andreas Dresen (Đức) với Stopped on Track (Ngừng theo dõi) – câu chuyện về một bệnh nhân chiến đấu với bệnh ung thư não.

Angelina Jolie và Brad Pitt sau buổi chiếu The Tree of Life tại Cannes. Ảnh AFP Kirsten Dunst đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất . Ảnh PM Robert De Niro (giữa) và hai nam, nữ diễn viên xuất sắc nhất của LHP Cannes 2011. Ảnh PM

