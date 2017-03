Giải Grammy 2009 chính thức khai cuộc

Một số đề cử chính của giải Grammy 2009 Ghi âm của năm Chasing Pavements - Adele Viva La Vida - Coldplay Bleeding Love - Leona Lewis Paper Planes - M.I.A Please Read The Letter - Robert Plant & Alison Krauss Album của năm Viva La Vida - Coldplay Tha Carter III - Lil Wayne Year Of The Gentleman - Ne-Yo Raising Sand - Robert Plant & Alison Krauss In Rainsbows - Radiohead Ca khúc của năm American Boy Chasing Pavements I’m Yours Love Song Viva La Vida Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất Adele Duffy Jonas Brothers Lady Antebellum Jazmine Sullivan Album Rock hay nhất Viva La Vida - Coldplay Rock n Roll Jesus - Kid Rock Only By The Night - Kings of Leon Death Magnetic - Metallica Consolers of the Lonely - The Raconteurs Album Alternative hay nhất In Rainbows - Radiohead Evil Urges - My Morning Jacket Modern Guilt - Beck Narrow Stairs - Death Cab For Cutie The Odd Couple - Gnarls Barkley Album R&B đương đại hay nhất Growing Pains - Mary J Blidge Back of my lac - J Holiday First Love - Karina Year Of The Gentleman - Ne-Yo Fearless - Jazmine Sullivan Album Rap hay nhất American Gangster - Jay Z Tha Carter III - Lil Wayne The Cool - Lupe Fiasco Nas - Nas Paper Trail - T.I. Album Country hay nhất That Lonesome Song - Jamey Johnson Sleepless Nights - Patty Loveless Troubador - George Strait Around The Bend - Randy Travis Heaven, Heartache And the Power Of Love - Trisha Yearwood