Giải Grammy 54: Vinh danh Adele, Whitney Houston

Kết quả chính thức của giải Grammy lần thứ 54



Dưới đây là danh sách cụ thể các giải thưởng của Grammy - giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật ghi âm Mỹ lần thứ 54 năm 2012.



Record Of The Year (Ghi âm của năm): "Rolling In The Deep" - Adele.

Album Of The Year (Album của năm): "21" - Adele.

Song Of The Year (Ca khúc của năm): "Rolling In The Deep" - Adele and Paul Epworth.

Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất): Bon Iver.

Best Pop Solo Performance (Trình diễn Pop solo xuất sắc nhất): "Someone Like You" - Adele.

Best Pop Duo (Trình diễn đôi xuất sắc nhất): "Body And Soul" - Tony Bennett & Amy Winehouse.

Best Pop Vocal Album (Album Pop xuất sắc nhất): "21" - Adele.

Best Rock Song (Ca khúc Rock xuất sắc nhất): "Walk" - Foo Fighters.

Best Rock Album (Album Rock xuất sắc nhất): "Wasting Light" - Foo Fighters.

Best R&B Song (Ca khúc R&B xuất sắc nhất): "Fool for You" - Cee Lo Green and Melanie Fiona.

Best R&B Album (Album R&B xuất sắc nhất): "F.A.M.E" - Chris Brown.

Best Rap Song (Ca khúc Rap hay nhất): "All of the Lights" - Kanye West.

Best Rap Album (Album Rap hay nhất): "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" - Kanye West.

Best Country Song (Ca khúc Country hay nhất): "Mean" - Taylor Swift.

Best Country Album (Album Country hay nhất): "Own the Night" - Lady Antebellum.