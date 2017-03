Giải Oscar danh dự lần đầu tiên được trao sớm

Đạo diễn Roger Corman, diễn viên Lauren Bacall và nhà quay phim Roger Willis (từ trái qua) nhận giải Oscar danh dự - ảnh: Getty Images

Diễn viên Lauren Bacall, 85 tuổi, đã tham gia hơn 30 phim nhưng chưa từng giành giải Oscar trong sự nghiệp. Tác phẩm giúp bà đến gần tượng vàng Oscar nhất là lần được đề cử với bộ phim The Mirror Has Two Faces năm 1996. Trước đó bà được biết đến nhiều với các phim như How to Marry a Millionaire (1953) và Disigning Woman (1957).

Đạo diễn Roger Corman là người đứng sau các bộ phim kinh phí thấp thành công như The Cry Baby Killer, It Conquered the World, The Little Shop of Horrors và The Raven. Còn nhà quay phim Gordon Willis là nhân vật nổi tiếng với bộ ba phim Bố già và các phim của đạo diễn Woody Allen như Manhattan và Annie Hall.

Sự kiện diễn ra hôm thứ bảy tuần trước tại California đánh dấu lần đầu tiên Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ trao giải thưởng bên ngoài buổi lễ trao giải Oscar thường diễn ra vào tháng 2 hàng năm.

Buổi lễ trao giải Oscar danh dự đã có sự góp mặt của Jack Nicholson, Tom Hank, George Lucas, Steven Spielberg và Warren Beatty.

Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC, AP)