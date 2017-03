Giải thưởng điện ảnh Oscar 2008: Phim Mỹ thắng lớn

Đúng như dự đoán, bộ phim Mỹ No country for old men đã nhận bốn giải Oscar cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể hay nhất và nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. No country for old men được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên từng đoạt giải Pulitzer của nhà văn Cormac McCarthy.

Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về diễn viên đứng tuổi Daniel Day-Lewis người Anh trong phim There will be blood của Mỹ. Kết quả này không mấy bất ngờ, vì ông từng được tôn vinh qua nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá khác. Đây cũng là lần thứ hai ông nhận tượng vàng Oscar sau vai diễn cách đây 18 năm trong phim My left foot: The Story of Christy Brown.

Nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard thủ vai cô ca sĩ xinh đẹp trong phim La vie en rose (Pháp) đã bất ngờ đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ngay trong lần đề cử giải Oscar đầu tiên.

Các nhà bình luận phim đều nhận định There will be blood và No Country for Old Men là hai bộ phim hay nhất trong năm nay. Cả hai bộ phim đều lấy bối cảnh miền Tây hoang dã, đầy bất trắc của Mỹ và cả hai bộ phim đều chứa đựng những suy nghĩ u ám về thân phận con người. Trong năm qua, hai phim này đã giành hầu hết các giải quan trọng của điện ảnh Mỹ và cùng được tám đề cử Oscar cho mỗi phim.

Nam diễn viên người Tây Ban Nha Javier Bardem đã giành tượng vàng Oscar cho giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim No country for old men. Với vai diễn này, anh đã nhận được hàng loạt giải thưởng điện ảnh trong năm nay như giải Quả cầu vàng, giải thưởng Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG Award).

Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về Tilda Swinton trong bộ phim về pháp luật Michael Clayton. Giống như nữ diễn viên Marion Cotillard, đây là lần đề cử đầu tiên của cô trong giải Oscar.