Giải thưởng Tác phẩm sân khấu năm 2008: “Chiếc áo thiên nga” đoạt giải đặc biệt

Về Giải thưởng Tác phẩm sân khấu, không có giải A; giải đặc biệt trị giá 40 triệu đồng thuộc về tác phẩm Chiếc áo thiên nga (tác giả Lê Duy Hạnh, chuyển thể Hoàng Song Việt, đạo diễn NSƯT Hoa Hạ của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang).

Giải B (32 triệu đồng/giải) thuộc về các tác phẩm: Tả quân Lê Văn Duyệt (tác giả Phạm Văn Quý, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang, Nhà hát Kịch TPHCM), Lời Người – Lời của Nước non (tác giả Vũ Hải, chuyển thể An Ninh, đạo diễn NSƯT Hồng Lựu, Nhà hát Dân ca Nghệ An), Đêm trắng (tác giả Lưu Quang Hà, chuyển thể Hoài Giao, đạo diễn NSND Doãn Hoàng Giang, Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần), Tử hình không án trạng (tác giả Trương Huyền, đạo diễn NSƯT Trần Ngọc Giàu, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TPHCM).

Giải C (22 triệu đồng/giải) thuộc về hai tác phẩm: Gái hạng sang (tác giả Lê Hoàng, đạo diễn NSƯT Anh Tú, Nhà hát Kịch Việt Nam), Hồn trinh nữ (tác giả Nguyễn Quang Vinh, đạo diễn Giang Châu, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn – Thanh Hóa).

Giải khuyến khích (15 triệu đồng) thuộc về tác phẩm: Đời có đợi anh không (tác giả Doãn Hoàng Giang, chuyển thể Đình Tư, đạo diễn NSƯT Quang Trí, Đoàn cải lương Nam Định).

Về Giải thưởng cho ấn phẩm, sách – nghiên cứu – lý luận, không có giải A; giải B (10 triệu đồng) thuộc về ấn phẩm: Thuận Thiên – Lý Công Uẩn (tác giả Hoài Anh, TPHCM); giải C (7 triệu đồng/giải): Người đi mở đất (tác giả Nguyễn Phụng Kỳ, Phú Yên), Âm nhạc cải lương (tác giả Đỗ Dũng, TPHCM), Nhạc Tuồng (tác giả Đào Duy Kiền - Nguyễn Gia Thiện, Bình Định).

Về Giải thưởng kịch bản sân khấu, không có giải A; giải B (15 triệu đồng) thuộc về kịch bản Tình sử ngàn năm (tác giả Nguyễn Quang Lập, Hà Nội). Ngoài ra, còn có 18 kịch bản đoạt giải C (12 triệu đồng/giải), 11 kịch bản đoạt giải khuyến khích (7 triệu đồng/giải).

Lễ trao giải sẽ diễn ra lúc 9 giờ 30 ngày 19-4-2009 tại 5B Võ Văn Tần, Q3, TPHCM.