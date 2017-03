Giải thưởng VMAs 2011: Katy Perry, Lady Gaga, Adele thắng lớn

Firework của Katy Perry (ảnh) đã giành giải Video của năm và giải Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất hợp tác với Kanye West trong E.T. Lady Gaga giành hai giải quan trọng nhất là Video nữ ca sĩ hay nhất và Video có thông điệp hay nhất Born this way. Adele, ca sĩ nhạc soul người Anh, cũng không kém khi ra về với ba giải thưởng cho đạo diễn, biên tập và chỉ đạo nghệ thuật. Trong khi đó, giải Video nam hay nhất đã thuộc về ca sĩ Justin Bieber cho U smile. Ở các hạng mục khác, những giải thưởng thuộc về các nghệ sĩ Britney Spears, Nicki Minaj, Foo Fighters và Tyler.

Ảnh: MTV

Lễ trao giải thưởng Video âm nhạc của MTV (MTV Video Music Awards hay VMAs) nhằm tôn vinh những video âm nhạc nổi bật nhất trong năm. VMAs trở thành một nét văn hóa đại chúng gây nhiều chú ý nhờ uy tín của giải.

N.DÂN (Theo Entertainment Weekly, MTV)