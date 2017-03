Giải trí công nghệ 3D, 5D cho giới trẻ

Do vậy, việc một số khu giải trí công nghệ cao du nhập vào Việt Nam gần đây đã đáp ứng phần nào nhu cầu giải trí của người dân TP.

Từ năm 2008, giới trẻ TP.HCM đã biết đến phim 4D từ rạp Alta 4D-Max Suối Tiên với các hiệu ứng 3D cùng cảm giác bị cù nhột chân, thổi khí, tạo gió, ướt nước… Tiếp đó, cụm rạp 3D của Megastar ra đời với bộ phim mở màn là Avatar. Lần lượt các cụm rạp khác đều đầu tư thêm rạp để chiếu các phim điện ảnh 3D của Hollywood. Thế nhưng mấy năm qua, ngoài phim 3D, hầu như những trò chơi giải trí 4D, 5D ít xuất hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, từ cuối năm 2011 đến tết Nguyên đán, nhiều khu giải trí ứng dụng công nghệ 3D, 4D, 5D lần lượt mở cửa tạo ra sân chơi mới cho giới trẻ và các gia đình.

Từ tranh 3D… cho mọi lứa tuổi

Đầu tháng 12, trong khuôn viên Thiên Sơn Plaza, Phú Mỹ Hưng, quận 7 (TP.HCM), vợ chồng diễn viên Ngọc Trinh đã giới thiệu đến công chúng triển lãm Thế giới tranh 3D vui nhộn qua ảnh. Trong không gian hơn 1.000 m2 với gần 60 tác phẩm tranh 3D được thực hiện từ Hàn Quốc theo phong cách Trick Art (Trick of the eye - Đánh lừa đôi mắt), khách tham quan sẽ có những bức ảnh độc đáo khi tạo dáng cùng tranh.

Ông Kim Se Hyuk, chồng diễn viên Ngọc Trinh - đồng chủ nhân phòng tranh 3D, chia sẻ rằng TP.HCM còn có quá ít khu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa nghệ thuật dành cho mọi người. Vì thế, ông hy vọng phòng tranh sẽ là một điểm đến thú vị cho các bạn trẻ cùng gia đình, thậm chí các cặp đôi muốn có bộ ảnh cưới lạ. Tham quan phòng tranh 3D vào sáng 25-12, bạn Trí Khương (quận Tân Bình, TP.HCM) cho hay bạn đang có ý định thực hiện một phần bộ ảnh cưới của mình tại phòng tranh này ngay sau tết Nguyên đán.

Các bạn trẻ sẽ có những bức ảnh thú vị khi tạo dáng cùng tranh 3D. Ảnh: AN MỸ

Bước đầu, phòng triển lãm tranh 3D của vợ chồng diễn viên Ngọc Trinh được mở chỉ để thăm dò thị hiếu của công chúng. Thế nên đợt triển lãm đầu tiên chỉ kéo dài hơn hai tháng. Nếu được công chúng đón nhận, không gian triển lãm sẽ được chuyển vào trung tâm TP.HCM sau đó. Những tác phẩm 3D này sẽ tiếp tục đến với công chúng Nha Trang và Hà Nội trong năm 2012.

… đến khu nhà kinh dị

Cũng với mong muốn thêm khu vui chơi, giải trí cho các bạn trẻ, ca sĩ Ông Cao Thắng cùng gia đình đã mở cửa khu vui chơi mang tên Ngôi nhà Hollywood.

Khu vui chơi này tọa lạc tại lầu 1 tòa nhà Siêu thị Big C Tô Hiến Thành (quận 10, TP.HCM). Không gian đầu tiên của Ngôi nhà Hollywood là Mê cung Hollywood vừa mở cửa đón công chúng từ Giáng sinh này.

Mê cung Hollywood được xây dựng theo mô hình và công nghệ phim kinh dị của Mỹ. Ở đó, các bạn trẻ mê những phim kinh dị Mỹ như Zombie, Saw, The Ring, Scream, Friday The 13th, My Bloody Valentine… sẽ được tận mắt thấy mô hình và chụp ảnh lưu niệm cùng những nhân vật trong phim. Giới trẻ cũng sẽ được dự phần vào những pha kinh dị trong các phim trên khi tham quan mê cung với thời lượng khoảng 25 phút. Mê cung là khu nhà gần như tối om có âm thanh ghê rợn, không gian hun hút với cảnh trí như trong những phim kinh dị. Suốt hành trình khám phá mê cung, khách tham quan sẽ có những pha thót tim vì những lần các mô hình ma bằng máy móc và cả người thật vào vai nhân vật trong phim xuất hiện đột ngột trước mặt, thậm chí chạm vào bạn.

Tại Mỹ và các nước châu Âu, vào những dịp lễ hội Halloween, Giáng sinh và các kỳ nghỉ, mô hình ngôi nhà ma này rất thu hút công chúng. Dịp tết Nguyên đán sắp tới, hai khu tiếp theo của Ngôi nhà Hollywood là rạp chiếu phim công nghệ 5D với 10 hiệu ứng đặc biệt và khu trò chơi 3D sẽ tiếp tục đi vào hoạt động.

Giá cả ở những sân chơi công nghệ này đều không quá đắt với sinh viên, học sinh lẫn các gia đình bởi mức giá chỉ từ 100.000 đồng trở xuống. Triển lãm Thế giới tranh 3D vui nhộn qua ảnh sẽ mở cửa từ 10 giờ đến 21 giờ 30 hằng ngày đến hết ngày 10-2-2012. Giá vé tham quan là: 50.000 đồng/vé (trẻ em), 70.000 đồng/vé (học sinh, sinh viên) và 100.000 đồng/vé (người lớn). Ngôi nhà Hollywood hoạt động từ 14 giờ 30 đến 22 giờ (thứ Hai đến thứ Sáu) và 13 giờ đến 22 giờ (thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ). Giá vé cho Mê cung Hollywood: 100.000 đồng/vé; rạp 5D: 60.000 đồng/vé…

QUỲNH TRANG