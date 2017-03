Giải trí thế giới một năm sôi động

Ở hai lĩnh vực chính là điện ảnh và âm nhạc, làng giải trí thế giới năm nay đáp ứng một cách ấn tượng cả phần nghe và phần nhìn cho công chúng.

Điện ảnh bội thu về lượng và chất

Top 10 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất 2012 trải dài đều từ đầu năm tới nay. Bắt đầu là The Hunger games (đạt 680 triệu USD) ra mắt hồi tháng 3 cho tới tháng 5 sục sôi nhờ các anh hùng của The Avengers (1,5 tỉ USD). Sang mùa hè doanh thu có giảm nhẹ nhưng đến đầu mùa thu lượng khán giả tăng đột biến nhờ The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (796 triệu USD), Skyfall (978 triệu USD). Và vào cuối năm, cùng với sự ra đời của các tác phẩm chất lượng được mong đợi như Les Misérables, Django Unchained và bom tấn The Hobbit dự báo sẽ giúp hoàn thiện nụ cười tươi tắn cho các nhà làm phim.

“Đó là một chiến thắng!” - Don Haris, Giám đốc phân phối của hãng phim Paramount, thốt lên. Ông còn nói: “Một khi chúng tôi cung cấp những sản phẩm mà thị trường đang khát khao thì hẳn nhiên khán giả sẽ tới xem”.

Một điều đáng nói nữa chính là chất lượng của những bộ phim ăn khách tương xứng với số tiền mang lại. The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 đã bớt bị chê bai hơn, The Avengers được người dùng chuyên trang điện ảnh imdb chấm 8,4/10 điểm, The Dark Knight Rises khiến nhiều khán giả vẫn còn bồi hồi vì kết thúc đẹp cho Người Dơi…

The Avengers - siêu phẩm đứng đầu top phim hốt bạc năm 2012 với doanh thu hơn 1,5 tỉ USD.

Song song với doanh thu mạnh của những bom tấn, mùa phim cuối năm cũng là lúc người yêu điện ảnh được đắm chìm vào những tác phẩm đánh dấu sự phát triển của công nghệ làm phim. Life of Pi và The Hobbit là hai đại diện tiêu biểu nhất khiến giới chuyên gia và cả truyền thông tốn nhiều thời gian nhắc tới. Nếu với Life of Pi, lần đầu tiên công nghệ 3D khiến nó trở thành công cụ đắc lực để kể một câu chuyện cảm động thì The Hobbit là bộ phim đầu tiên áp dụng công nghệ hình ảnh tốc độ 48 ảnh/giây.

Âm nhạc nở rộ các “hiện tượng”

Làng nhạc thế giới năm nay được một mùa khiến khán giả phải bận rộn, bên cạnh những tên tuổi ăn khách vẫn giữ được sức hút như Katy Perry, Taylor Swift, Justin Bieber, Adele… thì sự nở rộ của hàng loạt ca sĩ, nhóm nhạc mới đến từ nhiều quốc gia, thể loại nhạc khác nhau làm nên một bức tranh âm nhạc sống động. Trong đó nhạc pop vẫn chiếm ưu thế lớn nhất.

Đó là nữ ca sĩ người Canada - Carly Rae Jepsen, là nhóm The Wanted và One Direction đến từ Anh quốc, Frank Ocean đại diện số một cho thế hệ ca sĩ R&B mới, nhóm The Piano Guys với album thứ hai đứng vị trí số một trong bảng xếp hạng Billboard New Age Albums 2012. Còn chất indie pop (xu hướng nhạc pop ra đời vài thập kỷ trước) trong Somebody that I used to know của Gotye mang đến cả một trào lưu cover ca khúc này, đặc biệt nhất phải kể tới nam ca sĩ Psy của xứ sở kim chi đã gây bão suốt từ mùa hè qua bằng bản nhạc dance Gangnam Style.

Vài năm trở lại đây, sự phát triển rầm rộ của các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, Twitter đã giúp phát hiện và sản sinh ra nhiều cá nhân được cho là “hiện tượng”. Chàng ca sĩ 18 tuổi với gương mặt trẻ thơ Justin Bieber là minh chứng rõ ràng nhất cách đây ba năm. Sau đó, lần lượt các ngôi sao từ cộng đồng mạng ra đời. Không chỉ có vậy, các ca sĩ hay công ty âm nhạc tung ra chiến lược quảng bá qua mạng xã hội, tiêu biểu là YouTube, mang tới cả một xu hướng âm nhạc mạnh mẽ. Bản dance pop Call me maybe do Carly Rae Jepsen thể hiện hay video ca nhạc Gangnam Style của Psy đạt cột mốc khổng lồ 1 tỉ lượt người xem là những ví dụ điển hình.

Lập kỷ lục người xem phim Nếu năm 2011 doanh thu điện ảnh thế giới khốn đốn vì chạm đáy thì 2012 là năm điện ảnh khởi sắc chưa từng thấy. Theo các chuyên gia, tính tới hết ngày 31-12, dự báo lượng khán giả toàn cầu ra rạp trong năm sẽ là 1,36 tỉ người và thu về 10,8 tỉ USD, lập nên kỷ lục mới mà năm 2009 từng đạt được với 10,6 tỉ USD.

THÚY HOA