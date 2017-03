Giám đốc Sở GTVT duyệt nội dung, đưa in, không xin phép

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Kiên Giang, 122.000 tờ rơi do Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh in, phát hành bao gồm ba nội dung:

Tuyên truyền ATGT đối với người điều khiển xe môtô, xe ôtô và ATGT đối với học sinh. “Sự cố” xảy ra trong 50.000 tờ rơi do Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đặt hàng in và phát hành trong khối trường học. Sau khi các tờ rơi này được phát hành, phụ huynh phát hiện, khiếu nại. Đến chiều 13-9, các trường và Ban ATGT Kiên Giang đã thu gom các tờ rơi, đến nay còn hơn 2.500 tờ chưa thu hồi được, số chưa phát hành đã được các cơ quan hữu trách niêm phong chờ xử lý. Chiều 14-9, ông Lê Việt Hải, Chánh thanh tra Sở TT&TT Kiên Giang, cho biết nội dung in trên tờ rơi do Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang Nguyễn Văn Chánh, đồng thời là Phó Trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Kiên Giang, kiểm duyệt, chịu trách nhiệm. Theo quy định, Sở TT&TT là nơi cấp phép in. Tuy nhiên, trong sự việc này, Sở Giao thông Vận tải và Ban ATGT tỉnh phớt lờ, không xin phép. Lý giải về sự cố trên, ông Nguyễn Văn Phượng, cán bộ Ban ATGT Kiên Giang, cho biết nội dung này được copy từ một blog không lành mạnh trên Internet và ban không biết (?) phải xin phép in, phát hành. “Hiện nay Tỉnh ủy, UBND tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan hữu trách điều tra làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân để có biện pháp xử lý thích đáng. Về phía Sở TT&TT, trước mắt sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật phạt Ban ATGT Kiên Giang về việc không xin giấy phép in, phát hành tờ rơi với mức phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng. Nội dung tờ rơi có khiêu dâm hay không cần có hội đồng thẩm định” - ông Hải nói. K.GIANG