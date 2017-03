Giám đốc Sở nhận khuyết điểm vụ rạp cải lương 132 tỉ 'đắp chiếu'

Rạp Hưng Đạo mới trị giá 132 tỉ đồng sau ba năm vẫn đóng cửa không sử dụng được.



Chiều 13-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi làm việc với Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.HCM. Tại buổi làm việc này NSND Trần Ngọc Giàu – giám đốc Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM – đã đặt vấn đề tại sao rạp Hưng Đạo đã xây dựng xong ba năm nay vẫn không sử dụng được.



NSND Trần Ngọc Giàu thẳng thắn: “Ông Đinh La Thăng không thể bắt khán giả đến với sân khấu nhưng chúng tôi cần sự hỗ trợ của ông để tạo nên bộ mặt mới cho sân khấu TP. Tại sao Sài Gòn - Gia Định là cái nôi của cải lương lại không có một Nhà hát cải lương Quốc gia mà lại đặt ở Hà Nội. Trong khi đó, “thánh đường” cải lương phía Nam xây xong 3 năm nay vẫn không sử dụng được”.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, giám đốc Sở Văn hóa - thể thao TP.HCM, đã nhận khuyết điểm tại chỗ trong buổi làm việc này về vấn đề rạp Hưng Đạo mới vẫn đắp chiếu không sử dụng được. Ông Khuê đã trả lời chất vấn của bí thư Đinh La Thăng rằng hiện công trình rạp Hưng Đạo mới do Ban quản lý dự án trực thuộc Sở Văn hóa - thể thao làm chủ đầu tư. Do đó ông Thăng đã cho rằng Sở Văn hóa - thể thao yếu về năng lực đầu tư, không am hiểu tính chất kỹ thuật và năng lực quản lý kém.

Hiện công trình xây mới rạp Hưng Đạo đã được UBND TP.HCM thanh tra song vẫn chưa đưa ra kết luận.