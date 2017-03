Giám đốc Trung tâm Thúy Nga vào Việt Nam “quay phim lén”

Lực lượng kiểm tra đã phát hiện hơn 30 băng, đĩa hình chưa được dán tem kiểm duyệt văn hóa. Số băng, đĩa này được tạm giữ, hai Việt kiều nói trên tiếp tục được xuất cảnh. Qua kiểm tra, được biết hơn 30 băng, đĩa là phần quay tại Việt Nam để chuẩn bị cho DVD Paris By Night 90 có chủ đề “chân dung phụ nữ Việt Nam”. Bộ phim ca nhạc này do Trung tâm Thúy Nga ở hải ngoại thực hiện (ông To Lai Peter tức Tô Văn Lai là giám đốc sản xuất).

Theo kịch bản, đây sẽ là một DVD mang nội dung thiếu thiện chí về xã hội VN thời mở cửa, xuyên tạc về vấn đề phụ nữ lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc... Hơn 20 năm qua, Trung tâm Thúy Nga đã sản xuất, lén lút tuồn vào VN nhiều VCD, DVD ca nhạc tuyên truyền tư tưởng chống phá đất nước, kích động hận thù, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc như: “Ba mươi năm viễn xứ” (Paris by night 77), “Âm nhạc không biên giới” (Paris by night 81), “Song ca” (Paris by night 73)...

Ngoài vụ việc lần này, vào tháng 4-2006 cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xử lý một số ca sĩ của Trung tâm Thúy Nga như: Bảo Hân, Ninh Cát Loan Châu, Như Loan... từ nước ngoài về thực hiện một số cảnh quay trái phép tại Đà Lạt, Đồng Nai, Đà Nẵng, Mũi Né... Các đoạn phim quay lén này sẽ được chuyển về Mỹ làm hậu kỳ, sau đó thành các phim ca nhạc phát hành ở hải ngoại và nhập lậu về VN.

Trên báo chí tiếng Việt ở hải ngoại, từng có những bài viết phê phán “sản phẩm” của Trung tâm Thúy Nga là: mang tư tưởng “chống cộng bình dân, khơi dậy lòng hận thù cuồng bạo, đối xử theo kiểu vắt chanh bỏ vỏ với các ca sĩ cộng tác...” (bài của Trần Nguyệt Phong).

Đối với vụ việc vừa phát hiện ngày 12-11-2007, cơ quan chức năng đang làm rõ để xử lý những ca sĩ, đạo diễn, quay phim trong nước đã giúp sức cho Tô Văn Lai thực hiện các cảnh quay trái phép trên.