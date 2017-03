Giám khảo Korea’s Next Top Model treo cổ tự vẫn

Giám khảo Korea’s Next Top Model Woo Jong Wan treo cổ tự vẫn tại nhà riêng - Ảnh: tividaily



Theo NGUYÊN PHẠM (Korea Times, Korea Star Daily, TTO)



Tờ Korea Times dẫn lời chị gái của Woo Jong Wan cho hay lần cuối cùng cô thấy em trai là khi bắt gặp Woo đang ở cùng một vài người bạn vào ngày thứ sáu (14-9). Sang đến ngày 15-9, khi không gọi điện được cho Woo, người chị linh cảm thấy điều chẳng lành và đã đến nhà em trai mình. Tại đây cô phát hiện Woo Jong Wan, 46 tuổi, đã treo cổ tự vẫn. Hiện tại, không một lá thư tuyệt mệnh nào được tìm thấy trong nhà của Woo và cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.Theo lời kể của chị gái Woo, gần đây nhà thiết kế này chịu rất nhiều áp lực từ công việc. Từng sang Pháp du học ngành thiết kế và tiếp thị năm 23 tuổi, khi trở về nước Woo thành công với vai trò giám đốc sáng tạo và người dẫn các chương trình truyền hình về thời trang như Talk & City, Style Battle Royal Top CEO 3…Năm 2010, Woo tham gia thành phần ban giám khảo Korea’s Next Top Model - phiên bản Hàn Quốc của cuộc thi America’s merica's Next Top Model nổi tiếng.Tuy nhiên, hồi tháng 12 năm ngoái Woo vướng vào một vụ bê bối khi gây tai nạn và bỏ chạy. Anh bị xử 8 tháng tù giam, hai năm quản chế và kể từ đó phải tạm ngưng những dự án truyền hình của mình.Công ty may mặc DirectorWoo do Woo làm chủ cũng làm ăn không mấy hiệu quả và đã ngưng hoạt động tại thời điểm nhà thiết kế này qua đời.Dự kiến, đám tang của Woo Jong Wan sẽ được tiến hành vào ngày hôm nay 18-9.