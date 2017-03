Giải trí cao hơn chuyên môn

Gần đây, nhiều cuộc thi được phát trên sóng truyền hình Việt Nam thực hiện theo format (định dạng) những chương trình nổi tiếng thế giới đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, như Vietnam Idol, Bước nhảy hoàn vũ, Sao Mai - Điểm hẹn, Vietnam‘s Next Top Model. Ở những cuộc thi này, tính giải trí cao hơn tính chuyên môn, do đó vai trò của giám khảo không dừng lại ở việc chấm điểm, mà còn phải tạo được sức hút đối với công chúng từ duyên ăn nói và khiếu hài hước. Đó là do format chương trình nước ngoài quy định. Ở một số trường hợp, bên cạnh giám khảo chuyên môn, giám khảo “ngoại đạo” (như giám khảo chấm thi nhảy không biết nhảy, giám khảo chấm thi hát không biết hát) vẫn được chấp nhận, bởi nhiệm vụ chính của họ là tạo không khí hấp dẫn cho chương trình.