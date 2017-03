Giám khảo The Voice Trung Quốc bị đồn yêu thí sinh

Giọng hát hay Trung Quốc (The Voice of China) phát trên đài Chiết Giang đang là show truyền hình gây sốt tại Trung Quốc. Khán giả, giới chuyên môn, truyền thông… đều rất quan tâm tới The Voice.



Từ đầu mùa đến nay, chương trình này khuấy động làng giải trí Trung Quốc không chỉ bởi giọng hát của thí sinh mà còn bở tai tiếng xung quanh cuộc chơi.



Mới đây, dư luận Trung Quốc lại xôn xao với tin đồn ca sĩ Dương Khôn, giám khảo của chương trình, có quan hệ yêu đương với Đinh Đinh - thí sinh trong đội của anh.





Thí sinh Đinh Đinh vốn là người mẫu quảng cáo.



Dương Khôn và khách mời Coco Lee trong show diễn vòng Đối đầu của thí sinh đội Dương Khôn. Ảnh: Winesino.



Ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Trung Quốc Dương Khôn sinh năm 1972. Anh ghi dấu ấn trong làng nhạc Trung Quốc bởi phong cách sáng tác và biểu diễn rất cá tính. Nam ca sĩ cũng đang là ngôi sao độc thân được nhiều phụ nữ mến mộ.The Voice Trung Quốc đang trong giai đoạn cạnh tranh - loại bỏ khốc liệt của Vòng Đối đầu.



Phiên bản The Voice tại Việt Nam cũng vừa đi qua vòng Đối đầu sau scandal lớn. Trong đó, Phương Uyên, Giám đốc âm nhạc của chương trình, bị nghi là lạm quyền, thiên vị thí sinh, làm dấy lên nghi ngờ cuộc chơi này đã được dàn xếp kết quả từ trước. Phương Uyên đã phải từ bỏ vị trí Giám đốc âm nhạc.



Ifeng ngày 22/9 dẫn lời một nguồn tin cho biết trong hai đêm biểu diễn (ở vòng Giấu mặt và vòng Đối đầu), Đinh Đinh đã lộ liễu thể hiện tình ý với vị giám khảo. Cô được cho là nhiều lần “liếc mắt đưa tình” với Dương Khôn.Nguồn tin cho hay, nam ca sĩ nổi tiếng sau đó đã không kìm lòng được trước vẻ xinh đẹp, gợi cảm của học trò - vốn là người mẫu quảng cáo đã có ít nhiều kinh nghiệm.Quản lý của Dương Khôn đã lên tiếng phản bác tin đồn. Vị này nói trên Ifeng: “Toàn là viết nhảm, thông tin là bịa đặt”.