Gian nan “cuộc chiến” với sách lậu

Tuy nhiên, trên địa bàn TP Hà Nội, nạn tàng trữ, phát hành sách lậu vẫn diễn ra hết sức nóng bỏng.

Lợi nhuận cao, các cửa hàng sách cố tình vi phạm

Ông Nguyễn Văn Minh - Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, chỉ trong khoảng thời gian từ đầu tháng 6 đến nay, Phòng Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với Phòng An ninh văn hóa - CATP Hà Nội và một số ban, ngành chức năng đã tiến hành kiểm tra 12 cửa hàng kinh doanh sách trên địa bàn TP Hà Nội, phát hiện tất cả đều tàng trữ và phát hành một số lượng sách lậu khá lớn.

Không những thế, một số cửa hàng vừa bị các lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện vi phạm tháng trước thì tháng sau lại tái phạm.

Lý giải nguyên do này, đồng chí Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Để in một cuốn sách, nhà xuất bản cũng như những doanh nghiệp làm ăn chân chính phải chi trả trên 10 đầu chi phí, từ việc giao dịch bản quyền, trả tiền bản quyền, chế bản, vẽ bìa, dịch thuật, hiệu đính, in ấn, xuất bản, nộp thuế cho đến việc chi phí thuê nhân công, vận chuyển, phát hành…

Trong khi đó các đối tượng làm sách lậu chỉ chịu mỗi chi phí in ấn, thậm chí là in với chất lượng rất kém. Như vậy, giá thành sách của người làm ăn chân chính dù cố gắng đến đâu cũng không thể chạy đua được với sách lậu. Bên cạnh đó, các đầu nậu sách lậu sẵn sàng chiết khấu từ 35 - 50% giá thành sách cho các cửa hàng.

Lợi nhuận cao, các chủ cửa hàng bán sách sẵn sàng bắt tay với các đầu nậu “bóp chết” sách của các nhà xuất bản chân chính. Đơn cử như cửa hàng sách Ngân Nga ở phố Nguyễn Xí, quận Hoàn Kiếm; lần nào kiểm tra, các cơ quan chức năng cũng phát hiện vi phạm.

Mới đây nhất, khi cơ quan chức năng vào kiểm tra, cơ bản các đầu sách được bày bán trong cửa hàng đều có các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc sách do Sở Tài chính cấp (Hóa đơn GTGT). Nhưng khi kiểm tra trên thực tế các đầu sách, cơ quan chức năng phát hiện trong số sách đó có một số lượng rất ít là sách của các nhà xuất bản, còn lại là sách in lậu được trộn lẫn vào.

Chế tài yếu hay các cơ quan chức năng chưa kiên quyết?

Đã có nhiều lời bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, cả những cuộc họp trong giới xuất bản về vấn đề sách lậu nhưng đến nay sách lậu vẫn ngang nhiên công khai bày bán trên vỉa hè và ngay cả trong các nhà sách hạ giá.

Theo giới chuyên gia trong ngành xuất bản thì phần nhiều do chế tài xử phạt đối với hành vi in và tiêu thụ sách lậu quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

Nếu quy vào hành vi in lậu, in không giấy phép thì mức phạt tối đa chỉ là 20 triệu đồng, có thể cấm kinh doanh một thời gian. Còn đối với việc xử phạt về hành vi tàng trữ và phát hàng sách lậu mức phạt chỉ là vài triệu đồng.

Trở lại việc vi phạm của nhà sách Ngân Nga ở phố Nguyễn Xí, quận Hoàn Kiếm. Khi phát hiện sách lậu được trộn lẫn với sách của nhà xuất bản, tiến hành điều tra, lần theo hóa đơn, chứng từ mua bán hàng, các cơ quan chức năng phát hiện, người bán sách cho cửa hàng sách Ngân Nga đã trộn lẫn sách thật và sách lậu rồi nhập cho cửa hàng Ngân Nga - số lượng sách lậu này vẫn được kê khai trong hóa đơn GTGT của Sở Tài chính cấp.

Khi cơ quan chức năng hỏi về số sách lậu bán cho cửa hàng Ngân Nga, chủ cửa hàng sách nói trên trả lời là mua sách của một người nhưng không biết rõ địa chỉ ở đâu nên cơ quan chức năng chỉ được phép xử phạt vi phạm hành chính.

Trước khi ký vào biên bản vi phạm hành chính, đại diện cửa hàng sách Ngân Nga còn “than thở” với PV, bọn em cũng bị “mắc lừa” anh ạ?!

Theo PV được biết, 9 ki-ốt bán sách tồn tại gần 10 năm nay nằm trên vỉa hè đường Phạm Văn Đồng gần trường Đại học Quốc gia Hà Nội thuộc địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đã bị các cơ quan chức năng xử phạt nhiều lần.

Trung tuần tháng 6 vừa qua, 9 ki-ốt này cũng đã bị lực lượng Phòng An ninh Văn hóa, Phòng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cùng các cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ hơn 3 tấn sách lậu và bị xử phạt về hành vi không có giấy phép kinh doanh, tàng trữ và phát hành xuất bản phẩm trái phép. Nhưng đến nay, số ki-ốt nói trên vẫn ngang nhiên hoạt động…

Như vậy, bên cạnh chế tài xử lý còn yếu một phần là do các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ chưa thật sự kiên quyết.