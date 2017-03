Giáng Son trở lại sau tám năm vắng bóng

Đây được xem là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Giáng Son sau tám năm không phát hành một sản phẩm âm nhạc nào kể từ album Cỏ và mưa.

Album Giáng Son được khán giả chờ đợi từ lâu khi bài Thu cạn bất ngờ trở thành một bài hit được nhiều ca sĩ biểu diễn và xuất hiện tràn ngập trong các cuộc thi hát. Và không phụ lòng khán giả, 10 ca khúc trong The Shadow Of Jazz đưa người nghe tới những phong cách: jazz pop, soul jazz, blues, big band jazz, bossa nova… Ca sĩ Trần Thu Hà và Tùng Dương là hai tên tuổi được Giáng Son chọn mặt gửi vàng cho album của mình. Phần hòa âm do nhạc sĩ Thanh Tâm (tại Việt Nam) và Vũ Quang Trung (tại Mỹ) thực hiện.

QUỲNH TRANG