Giảng viên điện ảnh số 1 ở Mỹ tới VN dạy làm phim

Dov SimenS đã dạy cho những ứng viên và những tên tuổi đoạt giải Oscar như Đạo diễn/kịch bản Quentin Tarantino (Reservoir Dogs, Kill Bill), Đạo diễn Chris Nolan (Batman Begins, Memento, Inception), Đạo diễn Guy Ritche (Revolver, Sherlock Holmes), Nhà sản xuất Paul Brooks (My Big Fat Greek Wedding,” “White Noise”), Diễn viên/Nhà sản xuất Will Smith (Seven Pound), Ca sĩ/Diễn viên/MC truyền hình Queen Latifah (Chicago) và cả ông hoàng nhạc pop đã quá cố Michael Jackson v.v…