Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ X

Hoạt động nhằm hưởng ứng Năm du lịch quốc gia, đồng thời thắt chặt quan hệ thân thiết với các TP của Nhật Bản và thúc đẩy du khách Nhật đến với Hội An ngày càng nhiều hơn.

Các chương trình diễn ra nhân sự kiện này gồm: triển lãm ảnh “10 năm giao lưu, hợp tác Hội An - Nhật Bản”, trưng bày thư pháp thơ Haiku, trưng bày hình ảnh Nhật Bản khắc phục động đất và sóng thần, giới thiệu về lịch sử Nhật Bản và TP Hội An, hoạt động cộng đồng “1 giờ vì Hội An sạch hơn”, trình diễn kiếm đạo Nhật Bản, trình diễn ẩm thực Nhật Bản “Đêm Shushi”, giao lưu nghệ thuật Hội An - Nhật Bản, đua thuyền, trải nghiệm mặc trang phục các nhân vật trong truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản...

LÊ PHI