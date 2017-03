Giật mình “độc chiêu” của ông bầu hoa hậu

Nhưng mối quan hệ giữa họ không phải lúc nào cũng "thuận buồm xuôi gió" mà đôi khi có cả nước mắt và sự chia ly...



Ông bầu và 1001 "độc chiêu"

Từ nhiều năm nay hiếm thí sinh nào tự thân đi thi hoa hậu mà lại được giải cao. Bên họ luôn có những "ông bầu" (bởi đến nay có rất ít "bà bầu") tạo được tên tuổi, danh hiệu cho các quý cô. Mối quan hệ của người đẹp và bầu sô hoặc qua sự giới thiệu bạn bè, người thân hoặc vô tình gặp rồi thỏa thuận cùng nhau hợp tác.

Có trường hợp hai bên thống nhất con số ăn chia cụ thể, tỉ lệ 50-50, 70-30 nhưng cũng có khi "hợp đồng" miệng kiểu anh bỏ tiền đầu tư rồi em đoạt giải hoặc vào Top anh sẽ trở thành người quản lý quyết định trong việc nhận sô, định hướng phong cách, trả lời phỏng vấn... Ít bầu sô giúp người đẹp vì niềm đam mê và không câu nệ sẽ nhận được gì...

ông việc của các ông bầu là bằng mọi cách giúp người đẹp có trong tay giải thưởng, càng cao càng tốt. Tuy nhiên, đây cũng là con đường nhiều chông gai nhất, đòi hỏi ông bầu tốn kém không ít từ thời gian, công sức (đôi khi phải dùng cả thủ đoạn) đến tiền bạc mà kết quả đôi khi chỉ là trắng tay.



Ngọc Trinh - Ngọc Thạch cùng từng được "ông bầu" Khắc Tiệp giúp đỡ

Việc đầu tiên được nhiều bầu sô đặc biệt quan tâm là lý lịch của người đẹp. Nếu cô nào lỡ trượt đại học hoặc học trường không mấy tên tuổi thì bầu sô có thể sẽ tính đến việc liên hệ một số trường mác quốc tế nhưng thực chất chỉ cần tiền là có thể vào học để "chạy" hoặc "mua" một suất lấy danh để đi thi.

Ngoài ra khi nhập cuộc thi, có ông bầu đứng vòng ngoài lo những việc lớn như nhờ báo chí quan tâm, thuê chuyên gia trang điểm, nhà thiết kế nhưng đôi khi họ kiêm tất tần tật mọi việc. Bầu sô có ưu điểm chịu khó nghe ngóng, tiếp cận người này người kia để nắm bắt sự tình. Nếu có gì bất lợi có thể xảy ra với "gà" mình sẽ nhanh chóng can thiệp.

Trường hợp cần thiết, bầu sô sẵn sàng đi mua từng món đồ lót phụ nữ lẫn phụ tùng đi kèm như dụng cụ độn ngực, độn mông, lót giày, hoa tai, mũ... Khi trang phục thí sinh bị rộng hoặc sứt chỉ,... chính họ cũng ngồi tỉ mẩn sửa lại. Mỗi khi người đẹp được truyền thông tiếp cận, nếu thấy ngắc ngứ, bầu sô ngồi kế bên nhanh nhảu "mớm" câu trả lời hộ.

Chuyên gia trang điểm Phan Dũng - một trong những cộng sự đắc lực của nhiều chân dài



Vì vai trò rất lớn nên giữa các bầu sô cũng có sự cạnh tranh lẫn nhau. Điều này có thể thấy rõ phía sau hậu trường đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, một bầu sô có tiếng là mát tay luôn bị một số bầu khác lườm nguýt, kể xấu.

Tính cạnh tranh còn thể hiện ở việc có ông bầu dùng chiêu viết thư nặc danh tố cáo hoặc đưa các tin đồn thất thiệt nhằm gây hoang mang cho dư luận nếu thấy một số thí sinh được ưu ái hơn gà của mình. Thế nên mới có thông tin Lưu Bảo Anh, Trịnh Trân Trân... từng khiến BTC phải thẩm định lại một lần nữa về bằng cấp, học vấn, gia cảnh... trước đêm chung kết.

Việc bầu sô kết hợp với người đẹp để đôi bên cùng có lợi không phải lúc nào cũng êm xuôi, tốt đẹp. Người đẹp A sinh sống ở nước ngoài từng về Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới người Việt đã khóc ròng nhiều ngày khi bị một bầu sô quỵt tiền. Chuyện là khi về nước so tài, do không quen biết ai nên qua giới thiệu cô biết bầu V.

Bầu này biết gia cảnh người đẹp A khá giả nên đòi nhận tiền trước rồi mới giúp. Xong cuộc thi, hai bên tính toán lại, không đúng như thỏa thuận, bầu sô V đáng ra phải trả tiền lại cho người đẹp A nhưng kiếm cớ bận việc không đến gặp hứa sẽ chuyển khoản sau. Đến giờ khi cuộc thi đã qua đi vài năm nhưng người đẹp A vẫn chưa nhận được xu nào từ bầu sô V.

Bầu sô - người đẹp: Đường ai nấy đi...

Một trong những "ông bầu quyền lực'' đằng sau chiếc vương miện phải kể đến là nhà thiết kế (NTK) Việt Hùng. Chưa bao giờ Việt Hùng nhận mình là "bầu sô" của Hoa hậu Mai Phương Thúy. Nhưng với sự đồng hành cùng Mai Phương Thúy trong hơn ba năm trời, có thể gọi NTK là "bầu", là "quản lý" hay "đại diện hình ảnh'' gì gì đó.

Từ một người đẹp "ngây ngô, trong sáng", Mai Phương Thúy đã làm được điều mà chưa hoa hậu đi trước nào làm được, đó là phủ sóng cực rộng trong các sự kiện, quảng cáo. Tên Mai Phương Thúy xuất hiện trên mặt báo, đặc biệt là các báo điện tử và trang mạng... Cô có được điều này là do một phần công sức của Việt Hùng.

Thực tế, trong quá trình làm việc chung, NTK Việt Hùng đã tác động không nhỏ tới hành động, phát ngôn của Mai Phương Thúy. Chí ít là trong các sự kiện, NTK luôn bên cạnh hoa hậu. Hầu hết các bài trả lời phỏng vấn của Mai Phương Thúy đều có sự tư vấn của Việt Hùng.

Nhiều người tưởng rằng cặp đôi ăn ý "chú - cháu" này sẽ bền chặt nhưng mọi việc đều có giới hạn của nó. Đôi bên nảy ra những bất đồng quan điểm mà cụ thể từ chuyện nào thì có lẽ chỉ hai người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Và "mối duyên" giữa họ kết thúc trong... "hòa bình".

Hay như chuyện bầu sô Phúc Nguyễn "tố" Hoàng My vô ơn, mới làm Á hậu đã quên những người đã từng giúp mình. Nguồn cơn sự việc là Hoàng My đã không giữ lời khi hứa sẽ trích 30% số tiền từ việc đi diễn và danh hiệu để làm từ thiện, đặc biệt Hoàng My còn tự nâng giá cát xê từ 200 USD lên 500 USD chỉ sau khi thành Á hậu vài ngày.



Hoàng My tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Trước ý kiến của bầu sô, Hoàng My quyết định lên tiếng để thanh minh cho sự trong sạch của mình. Theo cô, Phúc Nguyễn không đầu tư cho cô 2 năm như đã nói mà chỉ 5 tháng. Số tiền thưởng danh hiệu Á hậu Việt Nam 2010, sau khi trừ các khoản chi phí, Hoàng My mang số tiền còn lại đến gặp Phúc Nguyễn nhưng ông bầu không gặp.

Sự việc không dừng lại ở đó, Hoàng My còn "tố" ngược lại Phúc Nguyễn khi tiết lộ bầu này muốn cô chụp hình với siêu mẫu Ngọc Tình để tạo "scandal tình ái". Đến giờ, việc "tố" lẫn nhau giữa Hoàng My và Phúc Nguyễn vẫn chưa có hồi kết và câu trả lời thỏa đáng từ 2 phía, nhưng những gì dư luận thấy là có quá nhiều uẩn khúc, rắc rối trong hậu trường các cuộc thi sắc đẹp.

Chuyên gia trang điểm Minh Hoàng cũng cho biết anh quen Lâm Thu Hằng từ vòng chung kết phía Nam thông qua NTK Sơn Collection. Ban đầu anh được nhờ sẽ chỉ làm cho Hằng đêm chung kết nhưng sau khi nhập cuộc thi được 3 ngày chính Hằng đã gọi điện chia sẻ về sự thiệt thòi, buồn tủi khi không được ai hỗ trợ riêng và có lời nhờ anh.



Lâm Thu Hằng - Hoa hậu biển cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

"Tôi có nói với Hằng rằng nếu em đã có khát khao như vậy thì anh sẽ giúp. Tôi có bàn bạc với cô giáo của Hằng (vì lúc đó cô đó nhận là người đỡ đầu của Hằng, giống một dạng bầu sô) là bên Hằng sẽ lo toàn bộ chi phí ăn ở của tôi. Trong 10 ngày sát cánh, tôi lo trang phục, trang điểm thậm chí nhờ báo chí viết bài phỏng vấn và cô nằm trong top những thí sinh gây ấn tượng tốt" - chuyên gia Minh Hoàng nói.

Theo lời chuyên gia trang điểm này sau khi lọt vào Top 5 và đoạt Hoa hậu biển cuộc thi, anh cùng người đẹp ra Hà Nội dự một chương trình hội ngộ các hoa hậu. Buổi tổng duyệt, sau khi anh trang điểm cho Lâm Thu Hằng xong thì được người của ban tổ chức nhờ làm cho Hoa hậu Thùy Dung và anh vui vẻ nhận lời.

"Lâm Thu Hằng nhắn tin cho tôi: Nó là hoa hậu, có nhiều tiền. Anh làm cho nó thì lấy tiền của nó rồi trả lại tiền vé máy bay và khách sạn cho em". Thực sự tôi bất ngờ và chợt nghĩ chẳng lẽ danh hiệu làm cô ấy thay đổi nhanh đến thế sao? Sau đó vì một vài lý do khác giữa tôi và cô ấy không thể hợp tác chung" - Minh Hoàng nói.

