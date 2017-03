Giờ trái đất và giọt mồ hôi tình nguyện!

Nhiều sao nghệ sĩ tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất

Giờ Trái đất (27-3), á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Trương Thị May sẽ tham gia trồng rừng tại tổ đình Linh Sơn (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Bà Trương Mỹ Tiền, là mẹ và người đại diện Trương Thị May, cho biết những lúc rảnh rỗi trong tháng, May (với pháp danh Tâm Lạc) thường cùng các sư phụ ở chùa Quan Âm Tu Viện (Đồng Nai) đi trồng rừng ở các tỉnh Lâm Đồng, Lộc Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu. Lần này May sẽ ra cùng với Ban từ thiện Phật giáo tỉnh Đồng Nai để trồng rừng tại đây, mong góp thêm nhiều mầm xanh cho Trái đất. Vào Giờ Trái đất, May sẽ tắt hết điện, sinh hoạt với các sư phụ dưới bầu trời và rừng xanh.

Người mẫu, ca sĩ Trương Tri Trúc Diễm cho biết vào Giờ Trái đất, cô sẽ cùng gia đình tắt hết đèn để ra đường hóng mát. Không chỉ đợi đến ngày này, trước đó từ ngày 20 đến 29-3, Diễm đã dành ra mỗi ngày một giờ từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối để tắt điện. Trong lúc tắt điện, cô dành thời gian để suy nghĩ về những việc mà lúc bình thường bị công việc bận rộn cuốn đi. Ngay album đầu tiên ra đời có tên Thổ-màu xanh của Diễm đã có bài hát cùng tên album có chủ đề kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường. “Diễm rất muốn hát bài này cho mọi người nghe trong Giờ Trái đất nhưng giờ khắp mọi nơi đều tắt điện nên đành hát thầm thôi” - Diễm tâm sự.

T.MẬN