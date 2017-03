Giới phê bình Chicaga tôn vinh"The Social Network"

Trước đó, bộ phim đã nhận được sự bình chọn tương tự từ phía giới phê bình ở New York, Los Angeles, Boston và Toronto.



Đạo diễn phim David Fincher và nhà biên kịch Aaron Sorkin cũng được trao giải. Còn Colin Firth đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với chân dung Vua George VI trong phim "The King's Speech" và Natalie Portman được trao giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất với "Black Swan."



Đoạt giải Nam/Nữ diễn viên phụ là Christian Bale với "The Fighter" và gương mặt mới Hailee Steinfeld với vai diễn trong phim "True Grit."/.







