Giọng ca pha lê 18 tuổi

Theo Thuỳ Minh (SGTT)



Mắt tròn to, miệng xinh xắn, cúi mặt hát say mê và chơi guitar đầy thư giãn, cộng đồng online lại có dịp “phát cuồng” vì những The show hay I’m yours – những clip lên đến hơn sáu trăm ngàn lượt click. 18 tuổi, vẫn còn đang đi học lớp 12 trường Bùi Thị Xuân, được hỏi có dự định gì cho âm nhạc, Thái Trinh trả lời: “Em phải tốt nghiệp và học đã!”Gặp Thái Trinh ở một quán càphê giữa trung tâm thành phố, cô đến đây hát đều đặn vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Không chỉ có giọng hát trong vắt, giọng nói của Thái Trinh cũng như trẻ thơ. Cô có cách thủ thỉ tâm tình với khán giả như bạn, những người còn ở lại khá muộn, có thể không phải vì có biết cô là ai hay không.Hát tiếng Anh khá trôi chảy, phát âm và uốn chữ kiểu điệu đà con gái, đồng thời Thái Trinh cũng ca những bài hát tự sáng tác, dễ thương và đầy chất thơ học trò. Người ta nhìn cô thì dễ nghĩ đến Lê Cát Trọng Lý, cũng gương mặt trẻ thơ, cách chơi đàn guitar thuần thục. Nhưng ở Lý có cá tính thì Thái Trinh là vẻ dễ thương trong sáng, một tuýp nghệ sĩ mang đến một sức hút vô cùng dễ chịu. Thước đo dành cho một nghệ sĩ mới và độc lập có nhiều tiêu chuẩn, liên quan đến gu âm nhạc, khả năng cảm thụ thị trường – những thứ có thể Thái Trinh chưa bộc lộ nhiều. Nhưng với khán giả, cảm giác được mang lại là vô cùng quan trọng và Thái Trinh thì ở cự ly rất gần để đạt được điều đó.Như vậy, Thái Trinh đang có những bước tiến chập chững từ thế giới ảo ra ngoài cuộc sống thực. Cô được mời làm đại sứ cho một hãng nước ngọt nổi tiếng, ôm đàn guitar hát trong video clip rất sinh động. Cô cũng đã có một người quản lý và có khi chạy show hát hai điểm trong một buổi tối. Nhưng Thái Trinh vẫn phần nhiều mang dáng dấp của một nghệ sĩ “underground”, không mấy hoạch định về chiến lược hay kế hoạch cho sự nghiệp, ca hát tự do như sở thích. Hoặc có thể vì cô vẫn còn quá mới. Người ta vẫn thấy ở Thái Trinh một sự non nớt, tự nhiên, thật và trong veo. Cho đến tận khi có một bầu show ký hợp đồng hay một hãng đĩa mời mọc thu âm, chắc Thái Trinh vẫn sẽ giữ được cảm xúc và những tâm sự con trẻ khi cất giọng hát.“Em muốn hát nữa nhưng tay em đánh đàn đau quá rồi... Nên cho em xin phép hát một bài cuối. Mọi người thích nghe bài gì ạ?” Thái Trinh kết thúc buổi tối như thế. Tôi nghĩ ai nghe cô này hát về cũng sẽ ngủ rất ngon!