Giọng ca vàng Kathryn Grayson đã qua đời

Từng được mệnh danh là giọng ca vàng, với những vai diễn để đời như Two Sisters from Boston, Ziegfeld Follies, Till the Clouds Roll By, That Midnight Kiss, The Toast of New Orleans Lovely to Look At, The Desert Song và So This Is Love, Kathryn cũng từng lừng danh trong làng giải trí thế giới với việc tham gia diễn xuất trong nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng như: Anchors Aweigh, Show Boat và Kiss Me Kate. Kathryn Grayson sinh năm 1922, bén duyên với nghề diễn viên nhạc kịch khi mới 15 tuổi. Sự nghiệp bắt đầu tỏa sáng khi Kathryn kí hợp đồng đầu tay với MGM, tập đoàn truyền thông của nước Mỹ, chiếc nôi của những thành viên trẻ trung, đầy nhiệt huyết, sáng tạo. Vở kịch cuối cùng bà tham gia là The Vagabond King vào năm 1956. Sau đó bà tham gia một số show diễn khác như Baretta và Murder. Kathryn Grayson, giọng ca soprano nổi tiếng những năm 40, 50 Theo Kiều Vui (VTC News/BBC)