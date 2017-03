'Giọng ca xấu xí' ra album đầu tay

“I Dreamed A Dream” được Susan Boyle bắt tay thực hiện sau khi giành vị trí á quân của cuộc thi Britain’s Got Talent, với hơn 300 triệu lượt người xem các màn trình diễn của cô trên Youtube. Nó nhanh chóng dẫn đầu bảng xếp hạng các album được đặt hàng nhiều nhất trên trang Amazon.

Ảnh trong album đầu tay "I Dreamed A Dream" của Susan Boyle. Ảnh: SyCo.

Theo MTV, ngoài bài Wild Horses cover của Rolling Stones mà Boyle trình diễn gần đây ở cuộc thi America's Got Talent, album không thể thiếu ca khúc đã làm rung động hàng triệu con tim khán giả trên toàn thế giới I Dreamed a Dream cũng như các ca khúc nổi tiếng How Great Thou Art, Amazing Grace và Silent Night.

Boyle còn thử sức ở thể loại nhạc jazz với bài Cry Me a River. Bên cạnh đó, album cũng sẽ có ca khúc cover của Madonna You'll See và bài Daydream Believer của ban nhạc The Monkees.

Thông tin về những ca khúc trong album đầu tay được Susan Boyle tiết lộ gần một tháng sau khi cô trình diễn bài Wild Horses tại cuộc thi America’s Got Talent vào tháng 9. Trong một tuyên bố mới đây, Boyle chia sẻ: "Tham vọng lớn nhất của tôi là phát hành một album và cuối cùng tôi đã làm được điều đó. Chuyến hành trình tuyệt vời này đã giúp tôi khẳng định danh tiếng và thực hiện ước mơ của mình. Hạnh phúc sẽ đến với những ai dám mơ ước".

Các ca khúc trong album đầu tay “I Dreamed A Dream” của Susan Boyle:

1. "Wild Horses"

2. "I Dreamed a Dream"

3. "Cry Me a River"

4. "How Great Thou Art"

5. "You'll See"

6. "Daydream Believer"

7. "Up to the Mountain"

8. "Amazing Grace"

9. "Who I Was Born to Be"

10. "Proud"

11. "The End of the World"

12. "Silent Night"

Theo Nhật Tân (VNE)