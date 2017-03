Giọng hát Việt, Bài hát yêu thích rời đề cử Cống hiến vì scandal

Trước đó, trong bảng Tham khảo đề cử giải Cống hiến lần 8 gửi phóng viên báo chí hai miền, Ban tổ chức đưa ra 8 đề cử gồm cho hạng mục Chương trình của năm gồm: Bài hát yêu thích, Giai điệu trẻ, Giọng hát Việt, Luala Concert Thu Đông 2012, Những câu chuyện kể của tôi, Rock Storm 2012, Tự tình quê hương 3, In the spotlight số 2 - Và em sẽ hát. Trong danh sách chính thức công bố chiều 19/3, số đề cử này rút xuống 4 gồm: Giai điệu trẻ, In the spotlight, Luala Concert Thu Đông 2012 và Rock Storm 2012. Rất đông phóng viên thắc mắc về việc Giọng hát Việt và Bài hát yêu thích bị loại khỏi đề cử. Đây là hai chương trình mới sản xuất, được đầu tư lớn, có sức ảnh hưởng rộng rãi, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng và nhận được nhiều đề cử của phóng viên.



Các nghệ sĩ và Ban tổ chức giải Cống hiến trong buổi họp báo chiều 19/3 tại Hà Nội.

Nhà báo Hữu Trịnh - Trưởng ban tổ chức - cho biết sau rất nhiều lần họp bàn, Ban tổ chức quyết định loại bỏ Giọng hát Việt và Bài hát yêu thích khỏi đề cử. “Các chương trình giải trí hay vướng vào scandal. Giọng hát Việt dính nghi án dàn xếp kết quả. Bài hát yêu thích cũng lùm xùm tranh cãi về việc Chiếc khăn piêu do Tùng Dương thể hiện hay Người hát tình ca do Uyên Linh thể hiện xứng đáng hơn với giải Bài hát của năm. Chúng tôi hưởng ứng chiến dịch ‘bàn tay sạch’ của Cục nghệ thuật biểu diễn, nói không với scandal nên quyết định loại hai chương trình. Tôi tin rằng nếu Giọng hát Việt và Bài hát yêu thích có mặt trong đề cử sẽ gây nhiều tranh cãi, giả sử đoạt giải, đơn vị sản xuất cũng không thích thú gì” - ông Hữu Trịnh phát biểu.

Có mặt tại buổi họp báo, bà Ngô Vân Hạnh - đại diện công ty Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất chương trình Giọng hát Việt - khẳng định Giọng hát Việt là chương trình công bằng, minh bạch. Tuy nhiên bà Hạnh cho biết, phía Cát Tiên Sa không có ý kiến gì về quyết định của Ban tổ chức và vì vậy, đơn vị này vẫn đồng hành cùng giải Cống hiến với tư cách đơn vị chính chịu trách nhiệm sản xuất. Phía đơn vị sản xuất Bài hát yêu thích cũng cho biết sẽ tôn trọng quyết định của ban tổ chức và không có ý kiến gì bởi mỗi giải thưởng đều có một tiêu chí riêng. “Song 3 trên 4 bài hát trong đề cử hạng mục Bài hát của năm tại Cống hiến là những bài hát tiêu biểu nhất năm 2012 của Bảng xếp hạng Bài hát yêu thích. Đó cũng là thành công mà chúng tôi đạt được” - đại diện chương trình chia sẻ.

Không đình đám như Giọng hát Việt hay Bài hát yêu thích, Giai điệu trẻ (Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP HCM) ít người biết đến nhưng lại lọt vào danh sách đề cử chính thức. Về điều này, ông Hữu Trịnh giải thích một trong những tiêu chí của Cống hiến là phát hiện những nhân tố mới để đưa ra ánh sáng cho nhiều người biết. Theo ông, Giai điệu trẻ là nhịp cầu đưa đông đảo khán giả trẻ tiếp cận với kho tàng âm nhạc cổ điển của thế giới qua cách thể hiện trẻ trung, hấp dẫn. Trong ba đề cử còn lại, Luala Concert Thu Đông 2012 tiếp tục đưa âm nhạc cổ điển ra đường phố nhưng có thêm sự xuất hiện của các ca khúc Việt Nam và sự đồng hành của các diva Thanh Lam, Mỹ Linh và Hồng Nhung. Rock Storm 2012 khơi dậy tình yêu nhạc rock khắp mọi miền đất nước, là một chuỗi live show xuyên Việt với âm thanh ánh sánh hiện đại, quy tụ nhiều ban nhạc có chất lượng. In The Spotlight từ đề cử một chương trình của Mỹ Linh đã được nâng lên thành chuỗi chương trình - nhờ sự góp ý của các phóng viên - thể hiện nỗ lực xây dựng những show chất lượng trong xu hướng tìm lại những giá trị đích thực của âm nhạc.

Lưu Thiên Hương vui mừng chào nhạc sĩ Doãn Nho. Sáng tác "Người hát tình ca" của Lưu Thiên Hương từng cạnh tranh với "Chiếc khăn piêu" của Doãn Nho ở Bài hát yêu thích, nay tiếp tục tranh giải Bài hát của năm ở Cống hiến.

Cũng nhờ sự đề cử của các phóng viên, Chuyện như chưa bắt đầu (nhạc sĩ Hoàng Nhã, ca sĩ Mỹ Tâm) có mặt trong danh sách đề cử Bài hát của năm dù trước đó không lọt vào bảng tham khảo. Đây là ca khúc không cao siêu nhưng có tính thẩm mỹ, giai điệu và lời ca phù hợp với tình cảm giới trẻ, đạt hơn 8 triệu lượt truy cập trên YouTube. Ba bài hát còn lại trong bảng đề cử gồm Chiếc khăn Piêu (nhạc sĩ Doãn Nho, ca sĩ Tùng Dương), Nhật ký của mẹ (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Hiền Thục), Người hát tình ca (nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, ca sĩ Uyên Linh).

Chỉ với một bản hit, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (Người hát tình ca), Nguyễn Văn Chung (Nhật ký của mẹ) lọt vào đề cử Nhạc sĩ của năm. Quốc Trung năm qua không sáng tác nhiều nhưng anh là gương mặt nổi bật qua các sự kiện như: sản xuất liveshow “Cầm tay mùa hè”, "Nguồn cội”…, chủ tịch hội đồng thẩm định Bài hát Việt, giám khảo Vietnam Idol và là một trong những người chủ xướng phong trào Nghe có ý thức. Tạ Quang Thắng ghi dấu ấn bằng album “Country rock” đầy cá tính do chính anh sáng tác.

Tuy nhiên, ở hạng mục Album của năm, với "Classic meets chillout" (Phạm Thu Hà), “Giấc mơ tôi” (Uyên Linh), “Tuổi 25” (Lê Cát Trọng Lý), “Country rock” (Tạ Quang Thắng) bị đánh giá là chưa đặc sắc. Ông Hữu Trịnh công nhận các đề cử trong Album của năm chưa đạt được sự cống hiến như những năm trước, nhưng cho rằng đây là những sản phẩm có nhiều cái mới. “Country rock” có ý tưởng, giọng điệu riêng. “Giấc mơ tôi” là một album pop ballad với những giai điệu lãng mạn của giọng ca từng làm chao đảo người nghe nhạc ở mùa Vietnam Idol 2010. “Tuổi 25” của Lê Cát Trọng Lý là sự kiên trì của một tác giả với dòng nhạc mang nhiều cá tính trong bối cảnh thị trường có quá nhiều ca khúc thiếu bản sắc. “Classic meets chillout” là album khám phá nhạc cổ điển giao thoa, kết hợp những giai điệu nhạc cổ điển với hòa âm chillout, với nỗ lực đưa những giai điệu nhạc cổ điển đến với giới trẻ.

Với “Classic meets chillout”, Phạm Thu Hà còn lọt vào đề cử Nghệ sĩ mới của năm. Nữ giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đứng chung "sân" các gương mặt trẻ: quán quân Giọng hát Việt Hương Tràm, quán quân Sao Mai điểm hẹn Nguyễn Đình Thanh Tâm và Thái Trinh - nhạc sĩ trẻ từng đoạt giải Triển vọng Bài hát Việt 2011.

Ở đề cử ca sĩ của năm, Tùng Dương tiếp tục khẳng định vị thế khi là đại diện của nhạc Việt trình diễn jazz với các nghệ sĩ quốc tế (qua show diễn Unit Asia). Ngoài ra anh còn là giám khảo Sao Mai điểm hẹn, tham gia nhiều show diễn lớn khác và mở rộng khả năng diễn cảm với dòng nhạc trữ tình trong live show “Tùng Dương hát tình ca”. Điểm nhấn của Mỹ Linh năm qua là live show xuyên Việt “Và em sẽ hát” nằm trong loạt chương trình của In The Spotlight. Uyên Linh ngoài album “Người hát tình ca” lọt vào đề cử hạng mục Album của năm, cô tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình. Mỹ Tâm không ra album, không có liveshow, nhưng 2 single “Chuyện như chưa bắt đầu” và “Trắng đen” đã tạo dấu ấn lớn đối với thị trường âm nhạc. Năm 2012, Mỹ Tâm còn vinh dự nhận giải Nghệ sĩ xuất sắc do Mnet Asian Music Awards (Hàn Quốc) trao tặng. Ngoài ra, cô chiếm cảm tình của nhiều người trên vai trò là giám khảo Vietnam Idol.

So với 7 mùa Cống hiến trước, Cống hiến lần thứ 8 có thêm hai hạng mục mới là Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới của năm. Ban tổ chức hy vọng hai hạng mục này sẽ khiến giải thưởng bao quát hơn đời sống âm nhạc Việt.

Theo Huy Phạm (VNE)