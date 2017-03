Giọng hát Việt: Bùng nổ với nhiều sắc màu âm nhạc

Một "One night only" khác qua phần thi của Cát Tường và Song Tú. (Ảnh: BTC)



Theo Quỳnh Trang (Vietnam+)

Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng "chơi trội" trong đêm thi này khi tung ra bốn giọng ca nữ "khủng" trong đội của mình và hẳn "ông hoàng nhạc Việt" đã có sự tính toán khi sẵn sàng phải loại 2 thí sinh tài năng trong số đó.Cặp đấu được đưa ra thử thách đầu tiên là Diễm Hương và Hồng Gấm qua giai điệu da diết của bản tình ca bất hủ "To love you more." Trong khi đang say sưa với những lời ca ngọt ngào, cặp song đấu đã gây bất ngờ với phần mix cuối sôi động, lạ lẫm và khiến khán giả phải đứng lên, nhún nhảy theo điệu nhạc.Huấn luyện viên Hồng Nhung đã ví von hai cô gái xinh đẹp trong trang phục váy trắng lên biểu diễn: "Các em như là hai cô dâu nổi loạn, đẹp và đầy cá tính, nhất là sự bùng nổ của các em, chỉ vào tay anh Đàm Vĩnh Hưng thì mới được như thế."Đánh giá về cặp song đấu này, huấn luyện viên Quốc Trung cũng có nhận xét tích cực hơn về giọng ca của Hồng Gấm: "Cho dù giọng hát của em sáng hơn, quãng có thể rộng hơn nhưng em luôn luôn nhường cho bạn diễn và cái đó là cái mà tôi đánh giá em cao hơn."Nhờ những thể hiện xuất sắc của mình, Hồng Gấm đã được huấn luyện viên của mình lựa đồng hành cùng chương trình các vòng tiếp theo.Thích phá cách là chất của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng. Huấn luyện viên "lắm chiêu" này đã có thêm phần đối đầu Song Tú - Cát Tường làm “cháy bùng” sân khấu với màn song ca quyết liệt và hấp dẫn của mình.Hai thí sinh đã có màn biểu diễn "cháy" nhất đêm qua, đúng như tên gọi của ca khúc "One night only," họ hát như chỉ còn một đêm để hát. Nếu như Cát Tường trình diễn bằng bản năng, bằng cái chất nghệ sỹ tiềm ẩn thì Song Tú, bà mẹ đơn thân, lại thể hiện mình là một người dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và bước từng bước chắc chắn.Ngay khi màn đối đầu kết thúc, huấn luyện viên Hồng Nhung đã thốt lên: "Phần biểu diễn vừa rồi của Song Tú và Cát Tường các em đã đốt lên một ngọn lửa ngùn ngụt ở chính cái sân khấu này."Thế nhưng, dù đã nhận xét cô gái tài năng Cát Tường là nghệ sỹ của nghệ sỹ khi biết hát, biết đánh đàn, biết sáng tác... nhưng huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng vẫn quyết định chọn Song Tú và úp mở việc muốn các huấn luyện viên còn lại dùng quyền cứu thí sinh để giữ Cát Tường ở lại.Không phụ lòng mong mỏi của huấn luyện viên họ Đàm, huấn luyện viên nào cũng đều muốn sở hữu "nghệ sỹ" Cát Tường, cả ba người đã lần lượt ấn "cứu" Cát Tường và đội Hồng Nhung đã may mắn có thêm thành viên này.Cùng với sự ấn tượng từ các phần thi của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, trong đêm nay, các huấn luyện viên còn lại cũng đã góp phần tạo nên một đêm thi đầy màu sắc.So với tập 2 vòng Đối đầu tuần trước, đội của huấn luyện viên Quốc Trung nổi bật hơn hẳn. Giọng ca đầy nội lực Hà My đã có phần song đấu với Gia Bảo, giọng ca ngọt ngào đến từ Huế. Hai thí sinh đã thể hiện một bản phối khí vô cùng mới mẻ của ca khúc "Đường cong" và đem đến không khí cuồng nhiệt ngay những phút đầu chương trình.Nhờ phần dàn dựng này, huấn luyện viên Quốc Trung được dịp "nở mũi" khi ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng gọi anh là một "phù thuỷ" trong việc dàn dựng còn Hồng Nhung và Mỹ Linh thì tấm tắc, say sưa.Với giọng hát tốt, biết nhường nhịn đối thủ để có phần biểu diễn hoàn hảo, huấn luyện viên Quốc Trung đánh giá cao và giữ Hà My ở lại để chia tay với chàng trai người Huế.Không kém phần sôi động, được cho một cuộc đối thoại không khoan nhượng trong âm nhạc, tiết mục "Grenade" của Xuân Lân và Đức Tùng đội huấn luyện viên Hồng Nhung đã thể hiện sự ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Xuân Lân là thí sinh được chọn để đi tiếp.Mang đến "Cơn gió lạ" mát lành trong khi sân khấu đang hừng hực qua hai giọng ca trong sáng, thuần khiết Thùy An và Ý Nhi, huấn luyện viên Mỹ Linh đã có quyết định giữ lại giọng ca núi rừng Ý Nhi và chia tay với cô gái Hà Nội Thùy An.Kết thúc tập 3 vòng đối đầu, đêm nhạc đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc với các bản hòa âm, phối khí tuyệt vời cho khán giả. Càng vào sâu, các cặp thí sinh càng thi đấu quyết liệt hơn, chuyên nghiệp và gay cấn hơn.Tiếp tục đi tìm các ẩn số mới, tập 4 vòng Đối đầu sẽ đến với khán giả vào Chủ nhật ngày 28/07/2013 trên kênh VTV3./.