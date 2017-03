Giọng hát Việt nhí: nhà đài mắc lỗi "vấp đĩa" hi hữu

Sau khi đã lên sóng khoảng 2/3 thời lượng chương trình, tập 2 vòng Đối đầu của Giọng hát Việt nhí bất ngờ cho khán giả xem lại... từ đầu.



Đây có thể xem là một sự cố tương đối hi hữu bởi ở vòng này, các tập đều đã được ghi hình sẵn. Sau khi đã được dựng lại hoàn chỉnh, chúng còn phải qua các khâu kiểm duyệt trước khi lên sóng.



Vì sự cố này mà chương trình dành cho các khán giả nhí vốn thường kết thúc muộn thì nay lại càng muộn hơn.



Trở lại với những diễn biến chính của đêm thi, với việc đặt các thí sinh có năng lực ngang ngửa nhau trong cùng một đội mà các HLV đều phải đau đầu mỗi khi lựa chọn. Trong đó, Thanh Bùi có lẽ là người phải đưa ra những quyết định khó khăn nhất.









Hải Khang - Ngọc Duy - Chiến Thắng làm khó Thanh Bùi







Ba chiến binh đội Hiền Thục, Trung Thành - Phương Anh - Thùy Anh



Ở tiết mục đầu tiên của đội Thanh Bùi trong tập 2 này, bộ ba Huỳnh Hữu Đại - Trịnh Đức Nam - Mai Xuân Bách đã thực sự bùng nổ với một Born this way giàu ý nghĩa.Trong khi Xuân Bách khoe được một giọng hát bẩm sinh khá đẹp thì Đức Nam lại cho thấy một sự chững chạc hơn tuổi. Còn với riêng Huỳnh Hữu Đại, em khiến các HLV bất ngờ với một chất giọng đầy nội lực cùng làn hơi rất khỏe.Dù được Hiền Thục gợi ý nên chọn Đức Nam, thế nhưng Thanh Bùi đã gọi tên Hữu Đại. Lý do là vì thí sinh này đã thể hiện tốt nhất tinh thần của bài hát, đã chứng minh được với mọi người rằng “tôi đã sinh ra như thế”.Đến với phần thi thứ hai sau đó, chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài năng này thậm chí còn phải khẳng định rằng: “Chú hứa là hôm nay chú không khóc!” trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.Không quá khó hiểu vì sao Thanh Bùi lại xúc động đến vậy, bởi với bản Sóng tình đã được “thiếu nhi hóa”, Nguyễn Hải Khang – Nguyễn Chiến Thắng – Trần Ngọc Duy đã mang đến một tiết mục đầy cảm xúc.Không hề tỏ ra căng thẳng khi phải thể hiện mình ở một vòng thi đầy khắc nghiệt, ba giọng ca nhí đã hát như thể các em là những thành viên trong một ban nhạc vậy.Và dù cho thấy được sự hòa hợp trong giọng hát cũng như cách trình diễn, thế nhưng từng cá nhân vẫn có thể thể hiện được khả năng tốt nhất của mình. Đó là một Chiến Thắng rất chắc chắn, một Hài Khang đầy mạnh mẽ và một Ngọc Duy vô cùng tinh tế.Sau khi phần trình diễn này kết thúc, Hiền Thục đã phải thốt lên rằng: “Tụi con hết sức dễ thương. Tại sao chú Thanh Bùi gom tụi con vô được như vậy, bây giờ làm sao mà chia”.Còn Lưu Hương Giang thì chia sẻ: “Lại phải nói một lần nữa là không thể giỡn với Thanh Bùi ở cách dựng bài tiếng Việt được. Đây là một bản Sóng tình hay nhất mà cô được nghe”.Cuối cùng, cậu bé khoái mặc đồ hip hop nhưng lại thích hát nhạc quê hương Trần Ngọc Duy đã được chọn. Bởi theo Thanh Bùi, đây là giọng ca tự tin nhất và có tố chất nghệ sĩ nhất.Về phần Hiền Thục, cô cũng đã trải qua một đêm thi tương đối khó khăn khi cũng phải hai lần đưa ra quyết định chọn ai, loại ai. Với bộ ba Nguyễn Cao Khánh – Trần Ông Minh Triết – Cao Đức Anh, nữ ca sĩ xinh đẹp này đã bật khóc ngay sau khi các học trò của mình kết thúc phần trình diễn.Dù chia sẻ rằng không muốn phải chia tay ai cả, thế nhưng Hiền Thục vẫn phải đưa ra quyết định và Cao Khánh, cậu bé đã thực hiện chuẩn nhất ý đồ của HLV đã được chọn.Ở phần thi tiếp đó với sự xuất hiện của Lê Trung Thành – Cao Ngọc Thùy Anh – Lê Đoàn Phương Anh, Hiền Thục lại thừa nhận đây là thời khắc cô cảm thấy đau lòng nhất.Sau khi trao cơ hội đi tiếp cho Cao Ngọc Thùy Anh, HLV này lại thêm một lần nữa bật khóc khi phải chia tay hai giọng ca xuất sắc của mình.Với Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang, dù chỉ phải đưa ra quyết định một lần duy nhất, thế nhưng cặp đôi này cũng không dễ để đưa ra được sự lựa chọn khi các học trò đã thể hiện hoàn toàn khác so với lúc luyện tập.Chọn Chí Long và tạm biệt Chi Mai cũng như Chiara Falcon là quyết định đã được cả hai thay đổi ở những phút cuối.Tập 3 của Vòng Đối đầu sẽ đến với khán giả xem truyền hình vào lúc 21g ngày 20/7 tới.