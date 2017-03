Giữ hồn di sản

“Hiệp sĩ” Trần Kích qua đời

Rạng sáng 18-12, NSƯT - nghệ nhân dân gian Trần Kích đã qua đời tại nhà riêng ở TP Huế, hưởng thọ 90 tuổi.

Nghệ nhân Trần Kích sinh ngày 15-8-1921. Ông bắt đầu học nhã nhạc cung đình Huế từ khi còn nhỏ do cụ thân sinh truyền dạy.



Từ năm 1962, ông bắt đầu dạy nhã nhạc tại Trường Quốc gia Âm nhạc Huế (nay là Học viện Âm nhạc Huế).



Lớp nhạc công nhã nhạc cung đình Huế chính quy đầu tiên do Nhật Bản tài trợ được ông đào tạo tốt nghiệp vào năm 1995.



Tiếp đó, năm 2006-2007, nghệ nhân Trần Kích cũng đào tạo cho 20 nhạc công nhã nhạc theo dự án bảo tồn các giá trị di sản phi vật thể do UNESCO tài trợ.

Nghệ nhân Trần Kích nhận danh hiệu Hiệp sĩ Văn hóa nghệ thuật do Bộ Văn hóa Pháp trao tặng năm 2008 tại TP Huế



Năm 1970, nghệ nhân Trần Kích lần đầu tiên đi biểu diễn ở nước ngoài cùng đoàn Ba Vũ tại Hội chợ Osaka - Nhật Bản.



Từ đó, ông đã đem nhã nhạc cung đình Huế đến với nhiều nước trên thế giới. Ngoài tước hiệu Hiệp sĩ Văn hóa nghệ thuật do Bộ Văn hóa Pháp phong tặng năm 2008, trước đó nghệ nhân Trần Kích đã được Nhà nước ta phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2007 do có những đóng góp to lớn trong việc giữ gìn, phát huy nhã nhạc cung đình Huế.