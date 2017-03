Glee" phá vỡ kỷ lục của huyền thoại The Beatles

Sáu ca khúc mới trong "Glee" đã lọt vào danh sách những ca khúc hot tuần này. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 75 ca khúc trong phim lọt vào bảng xếp hạng đó.



Với thành tích này, "Glee" đã vượt qua kỷ lục mà nhóm nhạc huyền thoại Anh The Beatles đã lập với 71 ca khúc.



Trong sáu ca khúc được xếp hạng trong tuần, thì có tới 5 ca khúc của công chúa nhạc pop Britney Spears được hát lại.



Điều đáng chú ý là mặc dù đã vượt qua The Beatles, nhưng trong 75 ca khúc cũng có những ca khúc của nhóm nhạc nổi tiếng này mà "Glee" hát lại.



Nổi bật nhất là “Hello Goodbye” của The Beatles, giành vị trí quán quân năm 1967, nhưng chỉ xếp ở vị trí 49 hồi tháng Năm năm nay./.







Theo Lan Phương (Vietnam+)