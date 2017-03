Glenn Close vào vai Susan Boyle

Glenn Close (trái) và Susan Boyle - Ảnh: The Guardian



Theo H.N. (TTO, The Guardian)

Theo tờ The Sun, lựa chọn này khác so với mong muốn trước đó của Susan Boyle là diễn viên người đồng hương Elaine Smith sẽ thể hiện mình trong phim. Việc nữ diễn viên người Mỹ 64 tuổi vào vai một phụ nữ Scotland 49 tuổi được xem là điểm lạ của bộ phim chưa tiết lộ nhiều thông tin này, ngoài việc phim sẽ bắt đầu được quay vào đầu năm nay.Trước đó, Robin Williams đã trở thành tiêu đề các bài báo năm 2009 khi gợi ý mình thích vào vai Susan Boyle. Tờ Daily Mail cho biết người đẹp Catherine Zeta-Jones cũng rất quan tâm tới vai diễn này.Susan Boyle trở thành hiện tượng toàn cầu chỉ sau một đêm khi tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát nước Anh với bài I dreamed a dream.Từ một người phụ nữ Scotland vô danh, cô trở thành nghệ sĩ thu âm thành công nhất, với hai album đã bán được gần 10 triệu bản trên thế giới. Năm 2010 là năm thứ hai liên tiếp Susan Boyle trở thành nghệ sĩ Anh có album bán chạy nhất ở nước ngoài, với album thứ hai The gift bán được 3,7 triệu bản bên ngoài nước Anh. Album đầu tay I dreamed a dreamed bán được hơn 6 triệu bản năm 2009.