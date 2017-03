Góp giọng đọc giúp trẻ em nghèo

Trong thời gian 7 phút, mỗi bạn trẻ sẽ dùng máy ghi âm, máy ảnh hoặc điện thoại... để thu âm giọng đọc của mình với một mẩu chuyện hay, một trích đoạn văn học ý nghĩa dành cho thiếu nhi và chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ đối với tác phẩm đó.

Hiện chương trình đã nhận được gần 300 bài đọc với sự tham gia của các em nhỏ, người cao tuổi và du khách nước ngoài. Những giọng đọc hay, truyền cảm sẽ được lựa chọn để làm 2.000 CD sách nói. Trong đó, 1.000 CD sẽ được dành tặng thư viện của các trường THCS vùng ven ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM… và 1.000 CD còn lại sẽ được bán để gây quỹ từ thiện trong “Ngày hội đọc sách” sẽ diễn ra vào tháng 1-2012 tại TP.HCM.

Hoạt động này do hai CLB Thích đọc sách, Behind the cover (tạm dịch: Đằng sau bìa sách) và Công ty Sách Vinabook phối hợp tổ chức.

TX (Theo TTO)