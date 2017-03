Grammy 2011 lung linh tỏa sáng tại Los Angeles

Từ trái qua: Yolanda Adams, Martina McBride, Christina Aguilera và Jennifer Hudson thể hiện bài hát mờ màn lễ trao giải. (Nguồn: Reuters)



Lễ trao giải năm nay đã có màn mở đầu đầy ấn tượng với sự xuất hiện của "nữ hoàng" nhạc soul Aretha Franklin nhằm tôn vinh những đóng góp của cô đối với nền âm nhạc Mỹ.Màn trình diễn đầu tiên trong bữa tiệc âm nhạc lớn này bao gồm các ca khúc "hit" sôi động một thời của huyền thoại 68 tuổi với sự thể hiện của thế hệ ca sỹ trẻ như Christina Aguilera, Jennifer Hudson và ban nhạc Florence Welch of Florence and the Machine.Năm nay quả là một năm thắng lớn trong sự nghiệp ca hát của nhóm nhạc đồng quê Lady Antebellum với sáu đề cử Grammy và năm giải thưởng giành được.Bài hát "Need You Now," nằm trong album cùng tên của nhóm, đã đánh bật một loạt "hit" đình đám, trong đó có đối thủ nặng ký "Love The Way You Lie" của rapper da trắng Eminem và Rihanna, để rinh giải "Ca khúc của năm" và giải "Đĩa ghi âm của năm" - hai trong số những giải thưởng danh giá nhất. Đây cũng là ca khúc số một trong bảng xếp hạng 100 bài hát được yêu thích tại Mỹ.Rapper Jay-Z, nam ca sỹ John Legend và nữ ca sỹ nhạc Pop với phong cách thời trang "kỳ dị" Lady Gaga cũng là hai gương mặt liên tiếp được xướng danh trên sân khấu trao giải Grammy năm nay.Nam ca sỹ da màu Jay-Z nhận được tất cả sáu đề cử và đã được tôn vinh ở ba hạng mục, trong đó có giải thưởng dành cho bản song ca với ca sỹ Alicia Keys mang tên "Empire State of Mind."Cô ca sỹ 24 tuổi "thích nổi loạn" Lady Gaga cũng đã thắng được giải thưởng "Album nhạc pop xuất sắc nhất" dành cho "The Fame Monster" và hai giải cho ca khúc "Bad Romance." Tham gia trình diễn trong đêm trao giải này, Lady Gaga đem đến cho khán giả ca khúc mới ra mắt "Born This Way."Ban nhạc rock Black Keys và nam ca sỹ nhạc R&B Usher cũng đã giành được hai giải thưởng.Lễ trao giải năm nay chứng kiến một cuộc chạy đua đầy bất ngờ tại hạng mục "Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất." Ca sỹ nhạc Jazz người Mỹ gốc Phi Esperanza Spalding đã xuất sắc vượt qua hai đối thủ "đáng gờm" là Justin Bieber và Drake. Cô ca sỹ 26 tuổi đến từ miền Tây nước Mỹ là nghệ sỹ nhạc Jazz đầu tiên được vinh danh trong hạng mục này trong lịch sử Grammy suốt 35 năm qua.Ở hạng mục "Album của năm," "The Suburbs" của ban nhạc rock Arcade Fire đã bất ngờ giành chiến thắng, chính thức "cướp ngôi" của rapper Eminem, ứng viên dẫn đầu tại hầu hết các hạng mục quan trọng nhất. Ngoài ra, nhóm nhạc đến từ Canada cũng đã đoạt được hai "Đĩa nhạc Vàng" Grammy khác.Tâm điểm của lễ trao giải, Justin Bieber, 16 tuổi, thần tượng tuổi teen trong trái tim của hàng triệu cô gái đã có màn trình diễn sôi động kết hợp phong cách acoustic cùng điệu trống châu Phi, cùng sự góp mặt của Jaden Smith cùng "người thầy" của mình là Usher.Trong khi đó, Grammy 2011 lại không phải là mùa giải "bội thu" đối với rapper người Mỹ Eminem, ca sỹ dẫn đầu danh sách đề cử Grammy (10 đề cử). Ca sỹ kiêm nhà sản xuất âm nhạc 38 tuổi này chỉ giành được hai giải thưởng dành cho "Album nhạc rap xuất sắc nhất" và "Buổi trình diễn nhạc rap xuất sắc nhất."Ngoài việc giới thiệu những tài năng mới, Grammy năm nay còn tôn vinh những "cây đại thụ" trong làng nhạc như Mick Jagger, Bob Dylan và Barbara Streisand. Nam ca sỹ 97 tuổi Pinetop Perkins cũng được vinh danh trong hạng mục "Album nhạc blue truyền thống xuất sắc nhất"./.