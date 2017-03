Grammy 2014: Macklemore và Ryan Lewis ẵm giải?

Nối tiếp 2012, xu hướng âm nhạc 2013 năm qua tiếp tục chứng kiến khá nhiều thành công của các nghệ sĩ hoạt động độc lập, trong đó cái tên phủ sóng trên khắp các mặt báo là bộ đôi Macklemore - Ryan Lewis đến từ Seattle, Washington.

“Lọ Lem của âm nhạc thế giới”

Macklemore không hẳn là gương mặt quá mới, anh ra album đầu tiên vào năm 2005, còn Ryan Lewis sản xuất nhạc cách đây năm năm. Thời điểm từ năm 2010 tới năm 2012, bộ đôi được biết đến qua những video khá sáng tạo. Cho tới album chung đầu tiên The Heist ra mắt cuối năm 2012, họ gây ngạc nhiên trong giới rap/hip-hop. Được sản xuất độc lập không có sự hỗ trợ hay quảng bá, The Heist có thể nói là nhạc phẩm thủ công nhưng không kém cạnh về doanh thu, 78.000 bản được tiêu thụ ngay trong tuần đầu tiên. Không chỉ đơn thuần là con số thương mại, Macklemore - Ryan còn nhận được phản ứng tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc: Trang Metacritic chấm 8/10 sao cho The Heist, tạp chí hip-hop XXL chấm 4/5 sao,… các ca khúc trong album như Can’t Hold Us, Thrift Shop, Same Love,... liên tục được phát sóng, đặc biệt Thrift Shop lập thành tích khi là ca khúc đầu tiên không thuộc hãng đĩa lớn đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 100 từ năm 1994. Để định nghĩa về Macklemore và Ryan, giới nhạc gọi họ là “Lọ Lem của âm nhạc thế giới” khi chọn riêng con đường trong cộng đồng hip-hop.





Macklemore và Ryan Lewis cùng nhau ra mắt các album The VS. EP (2009) và The VS. Redux (2010) và bộ đôi này cuối cùng đã tỏa sáng với The Heist.

Sẵn sàng cho tượng vàng Grammy

Các nghệ sĩ hip-hop vốn có mối quan hệ đầy sóng gió với Viện Hàn lâm Grammy từ lâu, ngay cả các rapper có tiếng như Jay Z và Kanye West cũng công khai tẩy chay lễ trao giải Grammy dù đoạt vô số giải. Thế nhưng năm nay, thể loại rap/hip-hop dường như mạnh mẽ hơn một khi Jay Z dẫn đầu đề cử Grammy lần thứ 56 với chín đề cử còn Kendrick Lamar và bộ đôi Macklemore - Ryan Lewis cùng nắm giữ đến bảy cơ hội, trong đó Macklemore và Ryan có tên trong các hạng mục quan trọng như Album của năm, Ca khúc của năm, Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. “Bảy đề cử là không thể tin nổi. Chúng tôi đã chỉ hy vọng một mà thôi” - Ryan nói khi hay tin. Trên sân khấu Grammy diễn ra vào ngày 26-1 tới, bộ đôi sẽ có màn trình diễn tại đây.

Được đặt ngang hàng nặng ký với nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Taylor Swift, Bruno Mars, Justin Timberlake, Jay Z,… nhưng Macklemore và Ryan Lewis cũng được kỳ vọng vào vị trí Album của năm nhờ vào thiện cảm từ các nhà phê bình âm nhạc. Riêng với hạng mục Ca khúc của năm, lời rap ý nghĩa ủng hộ hôn nhân đồng tính trong Same Love là lợi thế lớn với bộ đôi. Bên cạnh đó, theo các chuyên gia, họ còn có khả năng ẵm về giải Nghệ sĩ mới của năm nhờ vào số lượt người nghe leo thang trên các bảng xếp hạng, mặc dù trước đó chưa một nghệ sĩ hip-hop nào chiến thắng hạng mục này từ năm 1999. Riêng với hạng mục Album rap xuất sắc nhất, Macklemore và Ryan khiêm tốn cho rằng rapper trẻ Kendrick Lamar với album Good kid, m.A.A.d city là người xứng đáng: “Nếu chúng tôi dành Grammy cho album nhạc rap, hip-hop sẽ bị đốt cháy mất. Tôi nghĩ Kendrick nên được trao giải. The Heist là một album lớn nhưng album của Kendrick là album rap hay hơn”.

THÚY HOA